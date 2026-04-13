WTA Rouen 2026, Boulter e Li vincono all’esordio, eliminata Stephens

Si è alzato il sipario sul WTA di Rouen. Sulla terra rossa francese buona la prima per la britannica Katie Boulter, che ha superato agevolmente con un duplice 6-2 l’uzbeka Maria Timofeeva in poco meno di un’ora e mezza di gioco. Nel prossimo turno Boulter affronterà la vincente del match tra la rumena Cristian, testa di serie numero tre, e la francese Rakotomanga Rajaonah.

Fuori Timofeeva, ma il tennis uzbeko può comunque festeggiare la vittoria di Kamilla Rakhimova. L’ex tennista russa (ha ricevuto la naturalizzazione in questa stagione) ha superato l’americana Elvina Kalieva per 6-3 7-6 e se la vedrà ora con un’altra statunitense, Ann Li, numero cinque del seeding, che ha battuto l’australiana Daria Kasatkina in rimonta con il punteggio di 6-7 6-2 6-4.

Finisce subito il torneo di Sloane Stephens, che aveva ricevuto un wild card. L’americana è stata sconfitta dall’ucraina Veronika Podrez per 6-2 6-1, che potrebbe essere la prossima avversaria di Elisabetta Cocciaretto. La marchigiana, settima testa di serie, affronterà al primo turno la qualificata russa Alina Charaeva.

RISULTATI WTA ROUEN 2026 (13 APRILE)

Li (Usa) b. Kasatkina (Aus) 6-7 6-2 6-4

Rakhimova (Uzb) b. Kalieva (Usa) 6-3 7-6

Podrez (Ukr) b. Stephens (Usa) 6-2 6-1

Boulter (Gbr) b. Timofeeva (Uzb) 6-2 6-2