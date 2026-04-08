WTA Linz 2026, convincente esordio per Andreeva. Avanzano ai quarti anche Cirstea e Ostapenko

Sei incontri, gli ottavi di finale della parte alta del tabellone e gli ultimi due match dei sedicesimi, caratterizzano il programma del mercoledì del torneo WTA di Linz. Vince e convince all’esordio la russa Mirra Andreeva, prima favorita del tabellone. Avanzano ai quarti anche la romena Sorana Cirstea e la lettone Jelena Ostapenko.

Convincente esordio per Mirra Andreeva. La giocatrice russa, testa di serie numero uno, liquida la statunitense Sloane Stephens, vincitrice dello US Open 2017, 6-4 6-2 in un’ora e venti minuti. In chiusura di giornata la romena Sorana Cirstea, quinta favorita del tabellone, approfitta del ritiro dell’ungherese Dalma Galfi sul 5-0 a proprio favore.

La lettone Jelena Ostapenko, testa di serie numero quattro del seeding austriaco, regola la filippina Alexandra Eala 6-4 7-5 in un’ora e quarantaquattro minuti. La romena Elena Gabriella Ruse, numero 89 WTA, rimonta l’ucraina Dayana Yastremska 4-6 6-4 6-4 in due ore e ventinove minuti.

La lucky loser ucraina Anhelina Kalinina esce alla distanza e batte l’ungherese Panna Udvardy, numero settantuno del ranking, 5-7 6-1 6-0 in un’ora e quarantasei minuti. L’austriaca Anastasia Potapova, numero 97 WTA, regola la cinese Shuai Zhang 6-4 6-4 in un’ora e quarantaquattro minuti.