WNBA: gli Atlanta Dream rinunciano a Matilde Villa, ma il sogno americano non è finito

L’avventura americana di Matilde Villa cambia improvvisamente direzione. Nelle ultime ore gli Atlanta Dream hanno annunciato di aver rinunciato ai diritti sulla giovane azzurra, scelta al Draft WNBA 2024 ma mai approdata in campo nella lega statunitense. Una decisione che chiude, almeno per ora, un capitolo rimasto sospeso e che apre nuovi scenari per il futuro della play brianzola.

Quando nel 2024 Villa venne selezionata con la chiamata numero 32, l’ingresso nella WNBA sembrava solo questione di tempo. Talento precoce, protagonista con la Reyer Venezia e già nel giro della Nazionale, la classe 2004 rappresentava una delle scommesse europee più intriganti per Atlanta. Tuttavia, il suo percorso oltreoceano non si è mai concretizzato: la giocatrice è rimasta in Italia per proseguire la crescita tecnica, mentre la franchigia conservava i diritti in attesa del momento giusto per portarla negli Stati Uniti.

A complicare ulteriormente i piani è arrivato anche il grave infortunio al ginocchio della scorsa stagione, con la rottura del legamento crociato che ne ha frenato l’ascesa proprio nel momento di maggiore slancio. Solo nelle ultime settimane Villa è tornata in campo con Venezia, dopo mesi di riabilitazione e lavoro, ritrovando ritmo e fiducia. Un percorso che ha inevitabilmente inciso anche sulle valutazioni delle Dream, orientate ora a liberare uno slot di diritti in un roster sempre più competitivo e affollato.

La rinuncia di Atlanta non cancella però l’interesse internazionale attorno alla giocatrice, né il potenziale approdo futuro in WNBA. Anzi, per Villa potrebbe trasformarsi in un’opportunità: senza vincoli esclusivi, la regista italiana potrà eventualmente attirare nuove attenzioni o gestire con maggiore libertà il proprio percorso. A soli ventun anni, il talento resta intatto e il sogno americano tutt’altro che svanito—semplicemente, rimandato a una nuova, possibile occasione.