Basket femminile, Venezia espugna Roseto e vola in finale di Serie A

È la Umana Reyer Venezia la prima finalista del campionato di Serie A femminile di basket 2026! Le venete, infatti, hanno bissato il successo di gara-1 anche nella seconda sfida contro le People Strategy Panthers Roseto, imponendosi per 63-64, e staccando così il biglietto per l’ultimo atto del massimo campionato italiano, dove aspettano la vincente della serie di semifinale tra Schio e Derthona.

PEOPLE STRATEGY PANTHERS ROSETO-UMANA REYER VENEZIA 63-64

Parte forte Venezia e parte forte Dojkic, autrice dei primi 5 punti del match, ma reagisce subito Roseto che chiude il gap. E nel primo quarto il botta e risposta dura per i primi 8 minuti, con le due formazioni che si alternano in vantaggio senza trovare lo strappo. Strappo che, però, arriva nel finale del quarto, quando la Reyer con Cubaj, Pasa e Villa trova il parziale per il 19-28 con cui si va al primo stop. Reagisce Roseto a inizio secondo quarto, riducendo il gap fino al -3 dopo 3 minuti di gioco. Ustby firma il -1 un minuto dopo, ma Venezia risponde e torna sul +9 a 3’ dalla fine. Non si ferma l’elastico, con le padrone di casa che tornano sotto e si va al riposo con Venezia avanti 35-41.

Si lotta punto a punto a inizio ripresa e dopo 4’ di gioco è il canestro di Puisis a firmare il pareggio e tutto da rifare. Torna a spingere la squadra ospite, che cerca di riprendere a fare da lepre, anche se non si spezza l’equilibrio. Charles firma il +5 per Venezia, ma è sempre Ustby a tenere viva Roseto e si va all’ultimo stop sul 51-52. Non si spezza l’equilibrio nella prima metà dell’ultimo quarto, anche se è Venezia a continuare a stare avanti. A 2’ dalla fine la tripla di Brcaninovic vale il -1 per le Panthers, con le venete che sbagliano tanto dalla lunetta. Cubaj riallunga, ma si resta a lottare punto a punto, con Venezia che però difende il vantaggio minimo, grazie all’intercetto di Charles, e si impone 63-64 andando in semifinale.

TOP SCORER

ROSETO – Ustby 24, Bura 14, Caloro 10

VENEZIA – Charles 15, Dojkic 14, Santucci 7, Mavunga 5