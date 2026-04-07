WEC, Pauwels al debutto a Imola al posto di Barrichello

Kobe Pauwels sarà in pista a Imola per la prima volta nel FIA World Endurance Championship il prossimo fine settimana al posto di Eduardo Barrichello. Il belga, recentemente coinvolto nella Driver Academy di Aston Martin, sarà al volante dell’Aston Martin Vantage GT3 n. 23 Heart of Racing in compagnia di Gary Newell e Jonny Adam.

Il cambio è dovuto alla concomitanza tra la 6h Imola del FIA WEC e la tappa di Long Beach dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Tra le due serie è prevista anche una nuova concomitanza: tra la prova IMSA WTSC di Mosport (Canada) e la 6h di San Paolo (Brasile).

Barrichello tornerà regolarmente in pista a Spa-Francorchamps. Ricordiamo invece che Heart of Racing avrà oltre all’Aston n. 23 anche la gemella n. 27 di Ian James, Zach Robincon e Mattia Drudi.

Pauwells ha vinto nel 2025 il GT World Challenge Europe Powered by AWS nella classe Sprint con l’Aston di Comtoyou Racing. Il titolo è stato ottenuto con il britannico Jamie Day dopo una stagione semplicemente perfetta con tre importanti successi nella seconda metà dell’anno.