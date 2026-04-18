WEC, Antonio Giovinazzi: “Sapevamo che Toyota poteva essere veloce”

Antonio Giovinazzi firma a Imola la prima pole stagionale nel FIA World Endurance Championship. Il n. 51 dello schieramento è riuscito a fare la differenza nel finale scavalcando negli ultimi secondi utili la Toyota n. 8 di Ryo Hirakawa e la Ferrari n. 50 di Antonio Fuoco.

La battaglia si è risolta alla bandiera a scacchi, l’ex pilota di F1 è riuscito a neutralizzare per soli 11 millesimi l’attacco della prima delle due Toyota. L’italiano ha saputo siglare la seconda pole consecutiva sulle rive del Santerno dopo l’eccellente prestazione del 2025.

Il più rapido della prima Hyperpole del FIA WEC 2026 ha dichiarato ai media presenti in pista, tra cui OA Sport: “Non c’è un settore in cui mi sentissimi meglio rispetto agli altri. Sapevamo che Toyota poteva essere veloce e sicuramente domani sarà competitiva. Oggi anche la loro avrebbero potuto essere in Hyperpole, sono stati forti sia con le medie che con le morbide, ma li conosciamo e sono sempre stati competitivi pure negli anni scorsi. L’obiettivo principale è portare a casa il risultato migliore per la squadra, dobbiamo cercare di andare davanti con entrambe le vetture e poi si vedrà”.

Ferrari ha vinto lo scorso anno scattando dalla prima posizione. La n. 51 e la n. 50 partiranno in Top3, mentre la Ferrari n. 83 AF Corse di Robert Kubica ha ottenuto l’ottavo posto battendo le due BMW M Hybrid V8 schierate da WRT.