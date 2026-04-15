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Una stagione da incorniciare per la pallavolo italiana ed europea, raccontata attraverso le voci di due grandi protagonisti nella nuova puntata di Volley Night.
🎙️ Con la conduzione di Simona Bastiani e Luciano De Gregorio, e l’analisi tecnica dei talent Laura Partenio e Paolo Cozzi, spazio a due ospiti d’eccezione:
👉 Marco Gaspari
👉 Edoardo Caneschi
🏐 Marco Gaspari ha firmato una stagione straordinaria alla guida di Scandicci, portando il club sul tetto del mondo e confermandosi tra gli allenatori più vincenti e rispettati del panorama internazionale. Un percorso culminato con un posto tra le migliori quattro squadre d’Europa.
🔥 Edoardo Caneschi, protagonista al centro della rete con la maglia di Milano, ha vissuto una stagione di altissimo livello in Superlega, contribuendo in maniera decisiva al trionfo nella Challenge Cup.
🎥 In questa puntata:
Il racconto della stagione 2025-2026
Le chiavi dei successi italiani ed europei
Retroscena e analisi tecnica
Le prospettive future del volley italiano
👉 Un viaggio dentro il grande volley con due protagonisti assoluti!