Le prime convocate di Julio Velasco: inizia la stagione, Cambi guida le azzurre, assenti giustificate tante big

Julio Velasco ha diramato le prime convocazioni della stagione: il CT della Nazionale Italiana di volley femminile ha selezionato quattordici giocatrici per il primo collegiale di questa annata agonistica, che si svolgerà dal 13 al 17 aprile presso il Centro Pavesi di Milano. Inizierà a tutti gli effetti la lunga estate (anche se siamo solo a inizio primavera, è un mero modo di dire) delle Campionesse del Mondo e Campionesse Olimpiche di Parigi 2024, che saranno poi chiamate ad affrontare la Nations League e gli Europei, dove verrà messo in palio il primo pass per i Giochi di Los Angeles 2028.

All’appello mancano tutte le big di Conegliano e Milano (impegnate nella finale scudetto al via stasera, tra cui spiccano Paola Egonu, Anna Danesi, Rebecca Piva, Sarah Fahr, Francesca Bosio, Eleonora Fersino, Benedetta Sartori) e di Scandicci (Ekaterina Antropova e compagne disputeranno la Final Four di Champions League, al pari delle Pantere), ma anche Alessia Orro e Myriam Sylla, che stanno concludendo i propri impegni in Turchia.

Non sono stati presi in considerazione anche altri elementi che hanno concluso da pochissimo le proprie fatiche con i rispettivi club e dunque si stanno prendendo il meritato riposo (ad esempio Stella Nervini, Loveth Omoruyi), prima di poter essere selezionate dal Guru per la maglia azzurra. Tra le giocatrici di Serie A spiccano le palleggiatrici Carlotta Cambi (Novara) e Chidera Eze (Bergamo), mentre diversi elementi militano nelle categorie inferiori come i terzetti di Talmassons. Di seguito il quadro dettagliato delle prime convocate di Julio Velasco per la stagione 2026.

CONVOCATE ITALIA COLLEGIALE VOLLEY FEMMINILE

Giorgia Frosini, Islam Gannar, Francesca Scola (Volley Talmassons); Dalila Marchesini (ASD Altino); Ilenia Moro (Pallavolo Pinerolo), Carlotta Cambi, Veronica Costantini (Igor Novara); Alessia Bolzonetti, Eze Chidera Blessing Chinyere, Linda Manfredini, Denise Meli (Volley Bergamo 1991); Sara Caruso, Alice Nardo, Anna Piovesan (Consolini Volley).