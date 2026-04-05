LIVE Verona-Civitanova 3-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: i veneti si aggiudicano gara1 di semifinale!

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19.48: per questa sera è tutto, gtrazie per averci seguito e appuntamento a domani per Perugia-Piacenza. Buona serata e buona Pasqua

19.46: Per Verona 15 i punti di Keita, 13 per Darlan, 11 per Mozic, 8 per Zingel. In casa Civitanova Nikolov il più positivo con 20 punti, 10 punti per Bottolo, 8 per Loeppky a corrente alternata. Lo spettacolo c’è stato ma solo a tratti in questa prima sfida di semifinale

19.44: A fare la differenza in questa gara1 è stata la battuta. Finche il servizio ha retto in casa Civitanova i marchigiani sono stati competitivi con una Rana Verona che poi ha alzato il livello in tutti i fondamentali e si è fatta trovare pronta nei momenti decisivi, prima in un tiratissimo set di apertura e poi sfruttando i tanti errori dai nove metri di Civitanova dal secondo set in poi

25-21 la chiude Darlaaaaaaaaaaaaan! Diagonale da seconda linea e Verona si porta sull’1-0 nella serie

24-21 Errore al servizio Verona

24-20 Mano out Keita da zona 4

23-209 Diagonale di Loeppky da zona 4

23-19 Mano out Darlan da zona 2

22-19 Mano out Nikolov da seconda linea

22-18 Errore al servizio Civitanova

21-18 Mano out Nikolov da seconda linea

21-17 Diagonale di Darlan da zona 2

20-17 Primo tempo di Vitelli

19-17 Errore al servizio Civitanova

18-17 Mano out Podrascanin in primo tempo

18-16 Out Nikolov da zona 4

17-16 Invasione Civitanova

16-16 Tocco vincente sul muro di Nikolov da zona 4

16-15 Primo tempo Keita

15-15 Muroooooooooooooo Nikoloooooooooooooov

15-14 Errore al servizio Verona

15-13 Errore al servizio Bottolo

14-13 Errore al servizio Verona

14-12 Pipe di Mozic

13-12 Errore al servizio Verona

13-11 Pipe di Keita

12-11 Primo tempo dietro Podrascanin

12-10 Errore al servizio Civitanova

11-10 Murooooooooooooooooooo Podrascaniiiiiiiiiiiiiiiiin

11-9 Mano out Nikolov da zona 4

11-8 Fallo di posizione Civitanova

10-8 Mano out Darlan da seconda linea

9-8 Errore al servizio Verona

9-7 Primo tempo Zingel

8-7 Vincente Nikolov da zona 4

8-6 Primo tempo Zingel

7-6 Primo tempo dietro Gargiulo

7-5 Diagonale stretta da zona 4 Keita

6-5 Errore al servizio Verona

6-4 Parallela vincente di Mozic da zona 4

5-4 Mano out Bottolo da zona 4

5-3 Errore al servizio Civitanova, il quarto consecutivo in questo set

4-3 Muroooooooooooooooo Podrascaniiiiiiiiiiiiiiiiiin

4-2 Errore al servizio Civitanova

3-2 Errore al servizio Verona

3-1 Out Loeppky da zona 2

2-1 Errore al servizio Civitanova

1-1 Errore al servizio Verona

1-0 Errore al servizio Civitanova

25-21 Lo chiude Vitelli in primo tempo! Ha vinto chi ha sbagliato meno e chi ha fatto le scelte migliori. Boninfante è andato in difficoltà e Orduna in campo ha dato qualcosa in più a Civitanova che, una volta raggiunti i rivali, ha commesso qualche errore di troppo

24-21 Errore al servizio Verona

24-20 Diagonale vincente di Mozic da zona 4

23-20 Parallela di Mozic da zona 4

22-20 Mano out Nikolov da zona 4

22-19 Mano out Mozic da zona 4

21-19 Diagonale vincente di Nikolov da zona 4

21-18 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Keitaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

20-18 Parallela di Darlan da seconda linea

19-18 Errore al servizio Verona

19-17 Errore al servizio Civitanova

18-17 In rete Keita da zona 4

18-16 Mano out Darlan da zona 2

17-16 Errore al servizio Civitanova

16-16 Vincente Bottolo sulle mani del muro da zona 4

16-15 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Ordunaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

16-14 Errore al servizio Verona

16-13 Diagonale di Mozic da zona 4

15-13 Pipe di Loeppky

15-12 Grande difesa di Keita e tocco vincente di Mozic da zona 4 sulle mani del muro

14-12 Errore al servizio Civitanova

Si rialza Keita e resta in campo

Il giocatore del Mali cade a terra tenendosi la caviglia dopo il tentativo di recupero del pallone non ricevuto bene da Mozic che ha visto Keita col0pire il tabellone luminoso alla sinistra del campo

13-12 Primo tempo Podrascanin. Problema per Keita

13-11 Tocco vincente di Loeppky da seconda linea

13-10 Errore al servizio Civitanova

12-10 Errore al servizio Verona

12-9 Diagonale di Darlan da seconda linea

11-9 Errore al servizio Verona

11-8 La slash di Keita

10-8 Errore al servizio Civitanova

9-8 Out Keita da zona 4

9-7 Vincente Loeppky da zona 4 a due mani

9-6 Parallela di Keita col muro a uno da zona 4

8-6 Murooooooooooooooooo Bottoloooooooooooooooooo

8-5 Mano out Nikolov da seconda linea

8-4 Out Bottolo da zona 4

7-4 Primo tempo Vitelli

6-4 Pipe di Loeppky

6-3 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeee Christensoooooooooooooooon

5-3 Muroooooooooooooooo Darlaaaaaaaaaaaaaaaaaaan

4-3 Murooooooooooooooooo Vitelliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

3-3 Mano out Nikolov da zona 4

3-2 Primo tempo di Zingel

2-2 Vincente Nikolov da zona 4

2-1 Muroooooooooooooooo Zingeeeeeeeeeeeel

1-1 Primo tempo Zingel

0-1 Errore al servizio Verona

34-32 E’ out l’attacco di Nikolov da seconda linea! La Rana Verona vince un set lungh9issimo ed emozionante. Civitanova ha sprecato un grenade vantaggio e nel punto a punto i veneti hanno avuto qualcosa in più

33-32 Out la slash di Bottolo, regalo dell’azzurro

32-32 Diagonale di Bottolo da zona 4

32-31 Diagonale di Mozic da zona 4

31-31 Diagonale di Nikolov da zona 4

31-30 Errore al servizio Civitanova

30-30 Errore al servizio Verona

30-29 Parallela di Keita da zona 4

29-29 Vincente Nikolov da zona 4 in diagonale

28-29 Out Nikolov da zona 4

28-28 Errore al servizio Verona

28-27 Mano out Keita da zona 4

27-27 Mano out Nikolov da seconda linea

26-27 Errore al servizio Civitanova

26-26 Vincente il tocco di Bottolo da zona 4 sulle mani del muro

26-25 Murooooooooooooooo Vitelliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

25-25 Errore al servizio Civitanova

24-25 Diagonale di Nikolov da zona 4

24-24 Errore al servizio Civitanova

23-24 Out Keita da seconda linea dopo la difesa

23-23 Muroooooooooo Loeppkyyyyyyyyyyyyyyyyyy

23-22 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Keitaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

22-22 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Keitaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

21-22 Magia di Christenson in bagher e primo tempo vincente di Zingel

20-22 Errore al servizio Verona

20-21 Diagonale vincente di Bottolo da zona 4

19-21 Primo tempo Gargiulo

19-20 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Saniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

18-20 Mano out Darlan da zona 2 dopo due grandi difese di Civitanova su Keita

17-20 Primo tempo Gargiulo

17-19 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Planisiiiiiiiiiiiiic

16-19 Murooooooooooooo Darlaaaaaaaaaaaaan

15-19 Errore al servizio Civitanova

14-19 La pipe di Loppky

14-18 Murooooooooooooooo Bottoloooooooooooooooo

14-17 Primo tempo dietro D’Heer

14-16 errore al servizio Civitanova

13-16 Diagonale di Nikolov da zona 4

13-15 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Zingeeeeeeeeeeel

12-15 Errore al servizio Civitanova

11-15 Errore al servizio Verona

11-14 Christenson di seconda intenzione

10-14 Muroooooooooooooooooo Nikoloooooooooooov

10-13 Al quarto tentativo Nikolov in diagonale mette a terra il pallone da zona 4

10-12 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Darlaaaaaaaaaaaaaan

9-12 Out Loeppky da zona 2

7-12 Errore al servizio Verona

7-11 Vincente Darlan da zona 2

6-11 Vincente Bottolo mano out da zona 4

6-10 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Boninfanteeeeeeeeeeeeeeeeeee

6-9 Primo tempo Gargiulo

6-8 Diagonale di Nikolov da seconda linea

6-7 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Moziiiiiiiiiiiiiiic

5-7 Diagonale di Mozic da zona 4

4-7 Slash di Bottolo

4-6 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee D’Heeeeeeeeeeeeeeer

4-5 Errore Verona al servizio

4-4 Diagobnale di Darlan da seconda linea

3-4 Mano out Bottolo in pipe

3-3 Pipe di Keita

2-3 Mano out Loeppky da zona 2

2-2 Combinazione al centro per Keita da zona 3 mano out

1-2 Pipe di Bottolo

1-1 Mano out Keita da zona 4

0-1 Muroooooooooooooo Nikolooooooooov

17.59: Formazione confermata con Loeppky opposto e D’Heer al centro per Civitanova, manca Cortesia, c’è Zingel al centro con Vitelli per Verona

17.58: Resta da valutare l’impatto emotivo dell’eliminazione in Champions League contro lo Zawiercie: una delusione recente che può rappresentare un’incognita, ma anche un possibile fattore di reazione. Civitanova ha dimostrato di avere profondità e alternative, oltre a un riferimento offensivo come Nikolov capace di spostare gli equilibri.

17.55: La squadra di Giampaolo Medei ha mostrato un volto concreto, capace di reggere l’urto delle partite pesanti e di alzare il livello nei passaggi chiave. Nell’ultima uscita alla BTS Arena è emersa tutta la forza del collettivo, con un Aleksandar Nikolov in versione trascinatore e il contributo importante di Bottolo, Loeppky, Gargiulo e D’Heer, in un sistema che ha ritrovato equilibrio.

17.52: Dall’altra parte della rete arriva una Cucine Lube Civitanova che ha ritrovato certezze e fiducia. Il 3-0 netto contro Trento nei quarti non era un risultato scontato, soprattutto per come è maturato: con autorità, solidità mentale e qualità nei momenti decisivi.

17.49: Il sistema offensivo è uno dei punti di forza principali: Keita, Mozic e Darlan rappresentano un trio completo, capace di garantire soluzioni diverse e continuità realizzativa. A orchestrare il tutto c’è Micah Christenson, regista capace di esaltare ogni attaccante e di dare ritmo e qualità alla manovra. In casa, spinta dal proprio pubblico, Verona cercherà di imporre subito il proprio gioco, puntando su servizio aggressivo ed efficienza in attacco.

17.46: Verona si presenta all’appuntamento con entusiasmo e consapevolezza. Il 3-1 rifilato a Milano nei quarti ha certificato la crescita di una squadra che ha trovato continuità e identità nei momenti più importanti della stagione. Il gruppo guidato da Fabio Soli ha dimostrato di saper mantenere alto il livello di gioco anche sotto pressione, come evidenziato dalla vittoria in gara-4 all’Allianz Cloud.

17.43: È probabilmente la semifinale meno scontata di questi playoff di Superlega: Verona contro Civitanova mette di fronte due squadre arrivate a questo punto con percorsi diversi ma con certezze sempre più solide. Gara-1, in programma al Pala Agsm Aim, rappresenta già un passaggio chiave per indirizzare una serie che si preannuncia lunga, equilibrata e ad alta intensità.

17.40: Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live di gara1 dei playoff si superlega maschile di volley tra Rana Verona e Lube Civitanova.

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live di gara1 dei playoff si superlega maschile di volley tra Rana Verona e Lube Civitanova. È probabilmente la semifinale meno scontata di questi playoff di Superlega: Verona contro Civitanova mette di fronte due squadre arrivate a questo punto con percorsi diversi ma con certezze sempre più solide. Gara-1, in programma al Pala Agsm Aim, rappresenta già un passaggio chiave per indirizzare una serie che si preannuncia lunga, equilibrata e ad alta intensità.

Verona si presenta all’appuntamento con entusiasmo e consapevolezza. Il 3-1 rifilato a Milano nei quarti ha certificato la crescita di una squadra che ha trovato continuità e identità nei momenti più importanti della stagione. Il gruppo guidato da Fabio Soli ha dimostrato di saper mantenere alto il livello di gioco anche sotto pressione, come evidenziato dalla vittoria in gara-4 all’Allianz Cloud. Il sistema offensivo è uno dei punti di forza principali: Keita, Mozic e Darlan rappresentano un trio completo, capace di garantire soluzioni diverse e continuità realizzativa. A orchestrare il tutto c’è Micah Christenson, regista capace di esaltare ogni attaccante e di dare ritmo e qualità alla manovra. In casa, spinta dal proprio pubblico, Verona cercherà di imporre subito il proprio gioco, puntando su servizio aggressivo ed efficienza in attacco.

Dall’altra parte della rete arriva una Cucine Lube Civitanova che ha ritrovato certezze e fiducia. Il 3-0 netto contro Trento nei quarti non era un risultato scontato, soprattutto per come è maturato: con autorità, solidità mentale e qualità nei momenti decisivi. La squadra di Giampaolo Medei ha mostrato un volto concreto, capace di reggere l’urto delle partite pesanti e di alzare il livello nei passaggi chiave. Nell’ultima uscita alla BTS Arena è emersa tutta la forza del collettivo, con un Aleksandar Nikolov in versione trascinatore e il contributo importante di Bottolo, Loeppky, Gargiulo e D’Heer, in un sistema che ha ritrovato equilibrio.

Resta da valutare l’impatto emotivo dell’eliminazione in Champions League contro lo Zawiercie: una delusione recente che può rappresentare un’incognita, ma anche un possibile fattore di reazione. Civitanova ha dimostrato di avere profondità e alternative, oltre a un riferimento offensivo come Nikolov capace di spostare gli equilibri.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di gara1 dei playoff si superlega maschile di volley tra Rana Verona e Lube Civitanova, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 18.00!