Rugby Seven: al via le Svns Championship Series, tre tappe per la gloria

La stagione dell’HSBC SVNS entra nella sua fase decisiva e lo fa partendo da una delle cattedrali del rugby mondiale: Hong Kong. Qui prendono il via le World Championship Series, ultimo atto di un’annata lunga e frammentata tra tre livelli di competizione, che ora converge verso tre tornei finali destinati a incoronare i campioni del mondo 2026. Dopo mesi di qualificazioni e circuiti paralleli, le migliori dodici squadre maschili e femminili sono pronte a giocarsi tutto in un trittico di eventi che promette spettacolo e tensione fino all’ultimo minuto.

Il format riunisce le otto squadre protagoniste del circuito principale e quattro formazioni emerse dal percorso di qualificazione attraverso le serie inferiori. In campo femminile riflettori puntati sulle outsider: Argentina e Sudafrica hanno costruito la loro scalata partendo dal terzo livello, mentre il Brasile ha firmato un’impresa memorabile vincendo in casa e conquistando all’ultimo respiro il pass per la fase finale. Un percorso sorprendente che ora si scontra con le grandi potenze del circuito, su tutte la Nuova Zelanda, campione in carica e dominatrice stagionale, e l’Australia, presenza costante nelle finali sin dall’esordio a Dubai.

Anche tra gli uomini non mancano le possibili sorprese. Germania, Kenya, Uruguay e Stati Uniti arrivano dalla trafila delle qualificazioni con l’ambizione di rompere gli equilibri contro le corazzate del circuito principale. Il Sudafrica si presenta da campione del mondo e squadra da battere, mentre Fiji continua a essere una garanzia di spettacolo e risultati, forte di una stagione sempre ai vertici. In un contesto così competitivo, ogni dettaglio può fare la differenza e il margine tra gloria e delusione si annuncia sottilissimo.

Dopo l’apertura a Hong Kong, la corsa al titolo si sposterà in Europa con due tappe consecutive: Valladolid, al debutto assoluto, e Bordeaux, che ospiterà il gran finale a inizio giugno. In palio non c’è soltanto il titolo mondiale, ma anche la permanenza nel circuito élite della prossima stagione: promozioni e retrocessioni aggiungono ulteriore pressione a una fase finale già carica di significato. Quando il sipario calerà, non solo si conosceranno i nuovi campioni del mondo, ma anche le gerarchie del rugby a sette globale per il futuro immediato.