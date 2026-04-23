La UAE Team Emirates-XRG ufficializza le scelte per la Liegi-Bastogne-Liegi: gregari fidati e uomini di qualità al fianco di Pogacar

Vincere la terza Monumento stagionale sulle quattro fin qui disputate per ribadire ancora una volta chi è il numero uno del mondo. Questo l’obiettivo di Tadej Pogacar che, domenica 26, torna in gara nella Liegi-Bastogne-Liegi dopo aver chiuso in seconda posizione la Parigi-Roubaix e aver deciso di non partecipare all’Amstel Gold Race e alla Freccia Vallone.

Non sarà però facile il compito che attende il fuoriclasse sloveno. Remco Evenepoel, fuoriclasse belga della Red Bull Bora-Hansgrohe, e il francese Paul Seixas, campione in erba della Decathlon CMA CGM Team capeggiano una folta schiera di concorrenti che lotteranno con il coltello tra i denti, fino all’ultimo centimetro, per battere il detentore del titolo iridato.

Per alimentare le proprie ambizioni di vittoria Pogacar avrà però bisogno di una squadra solida che sia in grado di sostenerlo ed appoggiarlo soprattutto nelle prime fasi della corsa e in quelle centrali con lo scopo di tenere la gara sotto controllo e creare la necessaria selezione.

La formazione emiratina ha ufficializzato le sue scelte e deciso chi accompagnerà il vincitore dell’ultima Milano-Sanremo. I corridori che tradizionalmente mansioni di “fatica” saranno lo sloveno Domen Novak, il norvegese Vegard Stake Laengen. Convocazione importante anche per il belga Rune Herregodts, mentre a completare il roster in maglia UAE saranno tre corridori di assoluto spessore: il francese Pavel Sivakov, il belga Tim Wellens, ancora alla ricerca della miglior condizione dopo il rientro dall’infortunio, e il transalpino Benoît Cosnefroy, protagonista delle Classiche delle Ardenne finora svolte con il terzo posto ottenuto alla Freccia del Brabante e all’Amstel Gold Race e il quarto della Freccia Vallone.