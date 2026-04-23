Tutte le cote della Liegi-Bastogne-Liegi 2026: le salite, le lunghezze e le pendenze. Due novità prima della Redoute

La Liegi-Bastogne-Liegi 2026 andrà in scena domenica 26 aprile: la quarta Classica Monumento della stagione fa capolino nel calendario un paio di settimane dopo la Parigi-Roubaix e chiuderà l’intensa primavera riservata ai grandi eventi di un giorno. Il percorso si preannuncia particolarmente esigente e impegnativo, lungo 259,5 km con partenza e arrivo a Liegi: in Belgio bisognerà affrontare ben undici salite, decisamente complesse e che come sempre faranno selezione.

La prima metà del percorso non dovrebbe fare selezione e proporrà soltanto due ascese: la Cote de Saint-Roch (un chilometro all’11,2% di pendenza media) e il Col de Haussire (3,9 km al 6,8%). La ribattezzata Doyenne entrerà nel vivo negli ultimi 90 chilometri, quando si uscirà da Vielsalm per immergersi nel tritacarne delle cote: nove asperità in rapida successione, pronte a mettere in difficoltà tutti gli atleti.

Si scalderanno i motori con la Cote de Wanne (3,6 km al 5,1%), la Cote de Stockeu (1 km al 12,5%) e la Cote de la Haute-Levée (2,2 km al 7,5%). Il trittico sarà seguito da una decina di chilometri in leggera discesa per arrivare a imboccare la salita più lunga: Col du Rosier (4,4 km al 5,9%). Attenzione a due grandi novità: il Col du Maquisard e la Cote de Desnié (1,6 km all’8,1%), che precederanno il simbolo assoluto della Liegi.

Stiamo parlando della mitica Redoute: 2,3 km al 7,4% di pendenza media (ma cinquecento metri centrali sempre in doppia cifra e punte del 16%), dove spesso si fa la differenza. Allo scollinamento mancheranno 34 km, durante i quali bisognerà affrontare la Cote des Forges (1,3 km al 7,8%) e la Cote de la Roche-aux-Faucons (1,3 km all’11%), altro luogo simbolo della Doyenne: dalla cima mancheranno tredici chilometri al traguardo.

TUTTE LE COTE DELLA LIEGI-BASTOGNE-LIEGI 2026

1. Al km 83,7: Côte de Saint-Roch (1 km all’11,2% di pendenza media)

2. Al km 132,4: Col de Haussire (3,9 km al 6,8% di pendenza media)

3. Al km 171,2: Côte de Wanne (3,6 km al 5,1% di pendenza media)

4. Al km 177,7: Côte de Stockeu (1 km al 12,5% di pendenza media)

5. Al km 181,9: Côte de la Haute-Levée (2,2 km al 7,5% di pendenza media)

6. Al km 196,2: Col du Rosier (4,4 km al 5,9% di pendenza media)

7. Al km 208,7: Col du Maquisard (2,9 km al 5,1% di pendenza media)

8. Al km 212,8: Côte de Desnié (1,6 km all’8,1% di pendenza media)

9. Al km 225,5. Côte de La Redoute (2,3 km al 7,4% di pendenza media)

10. Al km 236,3: Côte des Forges (1,3 km al 7,8% di pendenza media)

11. Al km 246,1: Côte de la Roche-aux-Faucons (1,3 km all’11% di pendenza media)