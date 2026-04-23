La Liegi-Bastogne-Liegi 2026 si vedrà sulla RAI in chiaro? Orario, programma, streaming

Si correrà domenica 26 aprile, la Liegi-Bastogne-Liegi 2026 di ciclismo su strada: la gara sarà lunga ben 259.5 km. Si tratta Classica Monumento più antica di tutte, dato che è stata corsa per la prima volta nel 1892, ed è soprannominata “La Doyenne”, ovvero “La Decana”.

Per questo motivo, per l’ultima delle Classiche delle Ardenne ci saranno la diretta tv in chiaro su Rai Sport HD (dalle 13.00 alle 14.45) e Rai 2 HD (dalle 14.45), e la diretta streaming gratuita su Rai Play Sport 3 (dalle 13.00).

Sarà possibile comunque seguire la gara in streaming in abbonamento su Eurosport 2 HD (dalle 13.30), Discovery Plus (dalle 12.10), HBO Max (dalle 12.10), DAZN (dalle 13.30). La Diretta Live testuale integrale sarà invece fruibile su OA Sport.

CALENDARIO LIEGI-BASTOGNE-LIEGI 2026

Domenica 26 aprile

10.00 Ciclismo, Liegi-Bastogne-Liegi: Liegi-Liegi, 259.5 km – Diretta tv su Rai Sport HD (dalle 13.00 alle 14.45) e Rai 2 HD (dalle 14.45)

PROGRAMMA LIEGI-BASTOGNE-LIEGI 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD (dalle 13.00 alle 14.45) e Rai 2 HD (dalle 14.45).

Diretta streaming: Rai Play Sport 3 (dalle 13.00), Eurosport 2 HD (dalle 13.30), Discovery Plus (dalle 12.10), HBO Max (dalle 12.10), DAZN (dalle 13.30).

Diretta Live testuale: OA Sport.