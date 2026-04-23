Liegi-Bastogne-Liegi 2026: il percorso ai raggi X. Tracciato più duro per i protagonisti

Manca sempre meno alla Liegi-Bastogne-Liegi 2026, una delle cinque classiche monumento e delle tre classiche delle Ardenne giunta alla sua centododicesima edizione. Non mancheranno le novità per la corsa di quest’anno, alcune inserite proprio per consentire eventuali cambiamenti di scenario. Osserviamo nel dettaglio il percorso, lungo 269,5 km.

LIEGI-BASTOGNE-LIEGI 2026: PERCORSO A RAGGI X

Il tracciato propone delle caratteristiche più dure rispetto agli ultimi anni. L’inizio, teoricamente, non dovrebbe creare particolari ostacoli al gruppo, i quali affronteranno le prime asperità con le Côte de Saint-Roch (1 km all’11,2%) e Col de Haussire (3,9 km al 6,8%).

La chiave di volta sarà co l’uscita da Vielsam, che sarà il preludio degli ultimi 90 chilometri, contrassegnati da ben 9 côte, molte di queste da affrontare a distanza ravvicinata. La prima sarà la Côte de Wanne (3600 metri al 5,1%), susseguita dalla Côte de Stockeu (1000 metri al 12,5%) oltre che dalla Côte de la Haute-Levée (2200 metri al 7,5%), situata a 80 km dal traguardo.

Poi, a seguito di una breve discesa di circa 10 km, è prevista la salita più lunga del programma, ovvero Col du Rosier (4,4 km (al 5,9%), a cui segue la discesa nel centro abitato di Spa e le novità rappresentate da Col du Maquisard e Côte de Desnié (1600 m all’8,1%).

Si proseguirà dunque verso una delle località più importanti della corsa, Redoute (1600 metri all’8,1 %). Saranno quindi decisive nel finale la Côte des Forges (1300 metri al 7,8%) e la Côte de la Roche-aux-Faucons (1300 metri all’11% di pendenza media), asperità collocata a -13 km dall’arrivo.