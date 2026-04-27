Giro di Romandia 2026: attesa tutta per Tadej Pogacar, sfida a Roglic e Lipowitz. Tiberi si testa

Per alcuni l’ultimo test prima del Giro d’Italia, per altri un appuntamento per spezzare dalle Classiche delle Ardenne. In scena da domani il Giro di Romandia: cinque tappe e un prologo in programma, andiamo a scoprire nel dettaglio i favoriti della corsa elvetica.

TAPPE

Prologo (28/04): Villars-sur-Glâne (3,2 km, cronometro individuale)

Tappa 1 (29/04): Martigny – Martigny (171,2 km)

Tappa 2 (30/04): Rue – Vucherens (173,1 km)

Tappa 3 (01/05): Orbe – Orbe (176,6 km)

Tappa 4 (02/05): Broc – Charmey (149,6 km)

Tappa 5 (03/05): Lucens – Leysin (178,2 km)

FAVORITI

Chi se non Tadej Pogacar? Debutto per la stella slovena nella corsa World Tour elvetica: un nome così basta e avanza per una startlist davvero di lusso ed una corsa che sarà spettacolare sicuramente. Non mancano però i rivali: Red Bull – BORA – hansgrohe schiera al via la coppia formata da Florian Lipowitz e Primoz Roglic che proverà a creare problemi al campione del mondo. Da seguire anche Oscar Onley (INEOS Grenadiers) e Lenny Martinez (Bahrain – Victorious).

ITALIANI

Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious) si testa sulle strade elvetiche, lui che come obiettivo ha il Tour de France quest’anno. Spalla di lusso Damiano Caruso che invece si cimenterà al Giro. Alla Corsa Rosa sarà presente anche Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) che cerca la miglior condizione in chiave Giro.