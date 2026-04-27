Giro di Romandia 2026: Antonio Tiberi cerca risposte. Obiettivo podio per ritrovare fiducia verso il Tour de France

Il costante divenire del calendario internazionale intreccia all’imminente avvicinamento al Giro d’Italia, prima grande corsa a tappe dell’annata, e la prospettiva di chi già inizia a lavorare in ottica Tour de France. Inizia domani e si conclude domenica 3 maggio il Giro di Romandia, gara a tappe a cui partecipa anche Antonio Tiberi, alla ricerca di risposte importanti in ottica Grande Boucle. Uno dei gradini del podio potrebbe rappresentare il viatico migliore per ritrovare fiducia in vista dell’appuntamento in terra francese.

Il corridore della Bahrain-Victorious, in accordo con lo staff tecnico, ha deciso di modificare il proprio abituale programma per il 2026 inserendo la corsa francese come obiettivo principale del suo percorso. Il laziale ha iniziato la sua annata in maniera egregia con il secondo posto ottenuto nella classifica generale del UAE Tour.

Nella corsa emiratina si è arreso solamente al messicano Isaac Del Toro nell’ultima frazione dopo aver vinto la tappa di Jebel Mabrah. Altro risultato di prestigio fin qui conquistato è stato il terzo posto ottenuto nel trofeo Laigueglia, corsa nella quale ha esercitato un ruolo di regia a favore del compagno di squadra Santiago Buitrago poi vincitore della gara.

Il discorso relativo alla conquista della vittoria finale si stronca quasi sul nascere in virtù della partecipazione di Tadej Pogacar, straripante nella Liegi vinta ieri. Alle spalle dell’inarrivabile sloveno la lotta per la conquista dei gradini del podio si preannuncia molto impegnativa ma certamente aperta.

Il tandem della Red Bull – BORA – hansgrohe Florian Lipowitz-Primoz Roglic costituisce l’ostacolo più duro da dover superare. Sono però in grado di giocarsi le proprie carte il britannico Oscar Onley e il francese Dorian Godon della INEOS Grenadiers, lo svizzero Mauro Schmid del Team Jayco AlUla e lo stesso transalpino Lenny Martinez, compagno di squadra di Tiberi.