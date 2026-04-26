Tiro con l’arco: Italia, buone notizie da Antalya. Bene Andreoli-Di Francesco-Rebagliati, super Gubbini nel compound

L’European Grand Prix di Antalya promuove l’Italia. Nell’evento continentale di tiro con l’arco, sulle linee turche, la formazione azzurra mette a referto diversi buoni risultati fra arco ricurvo e arco compound, soprattutto nelle competizioni a squadre.

Il torneo femminile di ricurvo ha visto il trio formato da Tatiana Andreoli, Roberta Di Francesco e Chiara Rebagliati dominare la finale contro l’Ucraina (Chernyk, Marchenko, Pavlova): le azzurre si sono imposte 6-0, con i parziali di 55-52, 56-53 e 54-53.

Risultati ancor più convincenti nel compound che, va ricordato, nel 2028 sarà inserito nel programma olimpico con la gara Mixed Team. Primo posto per la squadra maschile, formata da Michea Godano, Lorenzo Gubbini e Marco Morello, capaci di piegare 234-232 la Turchia padrona di casa (Akcaoglu, Haney, Kirca), secondo per il terzetto femminile costituito da Giulia Di Nardo, Irene Franchini ed Elisa Roner, superate dalla Turchia (Bostan, Burun, Cakmak) con lo score di 236-227.

Giulia Di Nardo e Lorenzo Gubbini sono saliti sul podio, terzo gradino, anche nel Mixed Team: un 157-152 che ha consentito agli azzurri di avere la meglio sulla Polonia (Nowak, Komecki).

Gubbini infine si è preso la vittoria anche nel contest individuale: prima l’approdo in semifinale, poi le affermazioni in serie contro il neutrale Stepan Butrym (147-145) e il polacco Przemyslav Konecki battuto 148-145.