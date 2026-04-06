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19 secondi fa

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Nuovo appuntamento con Bike Today, insieme al nostro compagno d’avventura Gian Luca Giardini, per rivivere e analizzare il Giro delle Fiandre 2026.

Ancora una volta protagonista assoluto Tadej Pogacar, che continua il suo inizio di stagione perfetto: tre gare e tre vittorie, con il secondo successo consecutivo alla Ronde e il terzo in carriera in una delle classiche Monumento più prestigiose.

Il fuoriclasse sloveno guarda ora al prossimo grande obiettivo: la Parigi-Roubaix, dove proverà a completare un clamoroso filotto nelle Monumento. A sfidarlo ci saranno i grandi rivali di sempre: Mathieu van der Poel, Wout van Aert e Mads Pedersen, pronti a dare battaglia nell’Inferno del Nord.

Grande attenzione anche per l’Italia: Filippo Ganna manda segnali importanti e alimenta le speranze azzurre in vista della Roubaix, una delle gare più iconiche del calendario ciclistico mondiale.

🎙️ Analisi, commenti e prospettive su una delle corse più spettacolari della stagione.

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