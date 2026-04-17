Superbike, Nicolò Bulega svetta anche nella FP2 di Assen davanti a Baldassarri. 4° Petrucci

Nicolò Bulega si conferma e chiude al comando anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Olanda, terzo appuntamento del Mondiale di superbike 2026. Sullo splendido scenario di Assen, la cosiddetta “Università della moto” il leader della classifica generale ha nuovamente fatto il vuoto, ribadendo a tutti che la sua intenzione è chiara, ovvero centrare la terza tripletta consecutiva in questo avvio di campionato.

Nicolò Bulega (Ducati) ha fatto segnare un ottimo 1:33.687 con un margine di vantaggio di 276 millesimi su Lorenzo Baldassarri (Ducati), quindi terzo crono per lo spagnolo Iker Lecuona (Ducati) a 330. Quarto tempo per Danilo Petrucci (BMW) a 405 millesimi davanti allo spagnolo Xavi Vierge (Yamaha) quinto a 410, mentre è sesto il britannico Sam Lowes (Ducati) a 456 davanti al fratello Alex Lowes (bimota) settimo a 502.

Ottava posizione per lo spagnolo Alvaro Bautista (Ducati) a 563 millesimi dalla vetta, nona per Yari Montella (Ducati) a 743, quindi completa la top10 Alberto Surra (Ducati) a 785. Chiude 12° Axel Bassani (bimota) a 933 millesimi davanti ad Andrea Locatelli (Yamaha) 13° a 989. Si ferma in 20a posizione Stefano Manzi (Yamaha) a 1.564, quindi 23° ed ultimo Mattia Rato (Yamaha) a 2.462.

A questo punto la superbike si prepara per la giornata di domani che vedrà la terza sessione di prove libere (20 minuti) alle ore 09.40, quindi alle ore 11.15 sarà la volta della Superpole, mentre Gara-1 andrà in scena alle ore 15.30. Domenica, infine, alle ore 11.10 toccherà alla Superpole race, mentre Gara-2 sarà sempre alle ore 15.30.