Su che canale vedere Cobolli-Zverev oggi in tv, ATP Monaco 2026: orario, programma, streaming

Per Flavio Cobolli è tempo di cercare la rivincita contro Alexander Zverev. Alle ore 13:30, nella semifinale dell’ATP 500 di Monaco, ci sarà la terza volta del confronto tra il capitolino e il numero 3 del mondo. Di fatto sono tre sfide in poco meno di un anno, a partire dalla prima volta del Roland Garros 2025, in cui il tedesco vinse senza concedere un set all’italiano.

LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-ZVEREV DALLE 13.30

In mezzo c’è anche il precedente erbivoro di Halle, e anche in quel caso Zverev ebbe a prevalere per 6-4 7-6(6). Due annate diverse, quelle dei protagonisti. Uno, l’italiano, non è stato finora particolarmente costante, ma è comunque la sua terza semifinale stagionale. L’altro, il tedesco, si è spinto più e più volte in semifinale nei tornei importanti, ma a Melbourne l’ha fermato Carlos Alcaraz (in maniera totalmente inattesa) e nei Masters 1000 finora giocati in mezzo si è messo Jannik Sinner.

Il match tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev inizierà alle ore 13:30 Campo Centrale di Monaco di Baviera. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno (201), oltre che in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA COBOLLI-ZVEREV OGGI, ATP MONACO 2026

Sabato 18 aprile

Ore 11:00 Luz (BRA)/Matos (BRA)-Arribage (FRA)/Olivetti (FRA)

NP Ore 13:30 Zverev (GER) [1]-Cobolli (ITA) [4] – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

Break di 30 minuti con tributo a Niki Pilic

NP Ore 15:00 Molcan (SVK) [Q]-Shelton (USA) [2]

PROGRAMMA COBOLLI-ZVEREV: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.