Sollevamento pesi, Serobian in trionfo nella categoria -79 kg agli Europei di Batumi

Va ufficialmente in archivio anche la seconda e ultima gara nella quarta giornata dei Campionati Europei di sollevamento pesi 2026, primo grande evento della stagione internazionale in corso di svolgimento a Batumi. L’atto finale del day-4 era il Gruppo A della categoria maschile -79 kg, che non farà parte del programma olimpico a Los Angeles 2028.

La competizione per le posizioni di vertice è stata estremamente equilibrata, con i primi sette classificati racchiusi in soli 6 kg nella graduatoria complessiva. Alla fine è stato il russo Gevorg Serobian ad aggiudicarsi il titolo continentale con 341 kg di totale, facendo il vuoto nell’esercizio di strappo con 161 kg in terza prova (nuovo record europeo di specialità) e difendendosi successivamente con uno slancio da 180 kg (settimo posto parziale).

Serobian ha eguagliato il primato continentale assoluto della categoria con 341 kg, conservando la leadership nel concorso generale per una sola lunghezza nei confronti dell’albanese Briken Calja, che ha ottenuto l’oro di specialità nel clean and jerk con 187 kg dovendosi però accontentare dell’argento di totale con 340 kg. Podio completato in terza posizione dall’armeno Martin Poghosyan con 338 kg (152+186).