Sollevamento pesi: Genc trionfa nella categoria -71 kg maschile agli Europei 2026

Yusuf Fehmi Genc sale in cattedra in occasione della gara riservata alla categoria -71 kg maschile valida per i Campionati Europei 2026 di sollevamento pesi, evento attualmente in scena in Georgia, precisamente sulla pedana di Batumi. Vittoria di carattere per il turco, il quale ha indirizzato le sorti a suo favore grazie allo slancio.

Nello strappo infatti ad imporsi è stato l’armeno Gor Sahakyan, che ha tirato su 150 kg, misura trovata al secondo tentativo dopo una progressione da 146 kg; poi però nello slancio è emersa la qualità del turco, al quale è bastata una singola alzata da 185 kg per mettere il totale a 332 kg, complice anche i 154 kg tirati su nel primo segmento.

E’ rimasto invece a quota 330 il diretto avversario, il quale non è andato oltre 180 kg sollevati nel primo tentativo di slancio per poi seguire due sollevamenti nulli negli ultimi due. Il terzo posto è andato invece al neutrale Yahor Papou, quinto nello strappo con 145 kg, secondo nello slancio con 183 e poi terzo nel totale con 328 kg. Da segnalare infine quanto fatto dall’azero Isa Rustamov, argento di strappo con 147 kg. Ricordiamo che in questa gara non era presente alcun rappresentante della squadra italiana.