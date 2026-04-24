Sollevamento pesi, Sara Dal Bò fuori nello slancio agli Europei. Trionfo per Poghosyan

Una prova complicata per Sara Dal Bò’. L’azzurra è uscita fuori gara in occasione della competizione valida per la categoria 86 kg femminile in quel di Batumi, Georgia, teatro dei Campionati Europei di sollevamento pesi.

Nello specifico il talento della Nazionale italiana ha eseguito una sola alzata valida, tirando su 100 kg nello strappo al primo tentativo, fallendo poi la progressione a 105 kg, misura non trovata né al secondo né al terzo colpo. Poi, nello slancio, sono arrivati invece tre sollevamenti nulli, dove la nostra portacolori ha provato ad alzare 126 kg e 127 kg.

A vincere è stata l’armena Emma Poghosyan, autrice di una gara senza errori in cui ha totalizzato 248 kg (107 kg+141 kg), una lunghezza in più della neutrale Hana Sotieva, seconda con 247 kg (112 kg+135 kg). Decisamente più lontana invece la britannica Matias Dodo Nzesso, terza con 240 kg (111 kg+129 kg).

A completare la top 5 ci ha pensato la padrona di casa Natia Gadelia, quarta con 237 kg (111 kg+131 kg) davanti all’armena Liana Gyurjyan, quinta con 236 kg (101 kg+135 kg).