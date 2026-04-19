Giulia Imperio torna e vince gli Europei: “Mi mancavano adrenalina e ansia, assemblati tutti i pezzi”

Giulia Imperio si è laureata Campionessa d’Europa nella categoria fino a 48 kg e così l’Italia ha incominciato nel miglior modo possibile la propria avventura nella rassegna continentale di sollevamento pesi, iniziata oggi a Batumi (Georgia). L’azzurra è ritornata in pedana dopo un paio di anni di assenza a causa di un’operazione alla spalla e ha riconquistato il titolo dopo quattro anni, con il totale di 176 kg (sigilli anche nello strappo con 78 kg e nello slancio con 98 kg).

Giulia Imperio ha espresso la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Dopo due anni di attesa finalmente siamo tornati sulla pedana internazionale con tre ori e il titolo continentale. Mi è mancato tutto di una competizione: l’emozione, adrenalina, persino l’ansia! All’inizio è stato difficile assemblare tutti i pezzi per mettermi in gara, ma ero consapevole del mio potenziale e dopo l’ultima prova di strappo è andato tutto in crescendo”.

L’azzurra ha poi proseguito nella propria analisi, ringraziando chi le è stato accanto nel lungo percorso per rientrare ai vertici internazionali e riuscire prontamente a salire sul gradino più alto del podio in un evento di importante caratura tecnica: “Grazie a tutte le persone che mi hanno aiutato a recuperare dall’infortunio e ad arrivare qui oggi con questo risultato importantissimo: in primis il Gruppo Sportivo Militare dell’Esercito che mi supporta sempre, la mia famiglia e la Federazione”.