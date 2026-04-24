Sollevamento pesi: Nasar conquista l’oro nella categoria -94 kg agli Europei, secondo Aghanyan

Tutto facile per Karos Nasar. Il detentore del titolo olimpico ha vinto la medaglia d’oro in occasione della prova riservata alla categoria -94 kg maschile valida per i Campionati Europei 2026 di sollevamento pesi, evento in scena sulla pedana di Batumi, in Georgia.

Prestazione di una certa solidità quella del bulgaro che, nello strappo, ha prima tirato su 170 kg e, successivamente, realizzato un’alzata da 176 kg, per poi fallire l’ultimo tentativo di 183 kg. Due errori invece nello slancio, intervallati dalla misura trovata di 210 km che gli ha consentito di raggiungere in scioltezza 386 kg.

Al secondo posto si è piazzato invece l’armeno Ara Aghanyan, il quale è rimasto in scia del fenomeno Nasar nel primo segmento, dove ha sollevato 175, fermandosi poi a 206 kg per 381 kg. A distanza siderale si è poi accomodato il transalpino Romain Imadouchene, terzo con 370 kg (163 kg+207 kg).

Ricordiamo che in questa gara non era presente alcun rappresentante della squadra italiana. L’ultima azzurra in gara sarà Sara Dal Bò, prossima a salire in pedana nella categoria -86 kg femminile.