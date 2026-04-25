Sollevamento pesi, Karapetyan trionfa tra i -110 kg agli Europei

Si conclude con il successo di Garik Karapetyan la gara dedicata alla categoria 110 kg maschile, evento facente parte dei Campionati Europei 2026 di sollevamento pesi. Ottima gara per l’armeno, capace di arpionare il metallo più pregiato grazie alla prova di slancio.

Il primo segmento è stato contrassegnato dalla lotta serrata tra il rumeno Luis Lauret Rodriguez e il bulgaro Hristo Hristov, dove ad avere la meglio è stato il primo pesista citato, unico del lotto ad aver realizzato una progressione pulita cominciata con 185 kg, a cui si sono aggiunti poi 190 kg e 195 kg finali, cinque lunghezze in più del bulgaro, il quale si è fermato a 190 kg fallendo il tentativo di 196 kg. Più staccato Karapetyan, fermatosi a 189 kg.

Poi, però, nello slancio l’armeno è salito in cattedra, sollevando 226 kg che hanno portato il suo totale a 415 kg, un’incollatura rispetto a Lauret Rodriguez, argento con 414 kg (195 kg+219 kg), e tre kg in più rispetto a Hristov, bronzo con 412 kg (190 kg+222 kg). Ricordiamo che in questa gara non era presente alcun rappresentante della Nazionale italiana che ha terminato la sua avventura ieri con la prova di Sara del Bò.