Baseball
Baseball: la Serie A Gold comincia con il successo in rimonta di San Marino, bene la Fortitudo
Inizia con una vittoria in rimonta la stagione di San Marino. La celeberrima squadra italiana di baseball ha infatti vinto la prima disputa contro Macerata nel match inaugurale della Serie A Gold 2026, imponendosi con il risultato di 3-6.
Una gara partita in salita per la compagine della Serenissima, costretta a rincorrere fin dal primo inning, caratterizzato da un fuoricampo da due punti siglato da Morresi. La formazione in campo tra le mura amiche di Serravalle ha quindi accorciato le distanze nella terza ripresa grazie al singolo di Martini Parilli e il relativo timbro di Colmenares Brito. Ma dopo due turni terminati con un nulla di fatto, i marchigiani ripristinano il vantaggio iniziale al sesto, prima del cameback dei rivali.
Al settimo round infatti la musica cambia prima con un singolo di Guevara Ducato e conseguente sigillo di Di Fabio, poi con il doppio da due stampato ancora da Martini Parilli che manda a punto Guevara Ducato e Marlin. All’ottavo metterà il timbro della sicurezza un homers da due, siglato da Diaz Diaz.
Successo poi per la Fortitudo Bologna che, al Gianni Falchi, ha battuto Crocetta per 0-3 servendosi di uno strikeout di Vaglio (punto di Agretti) al primo inning, un grounds out ancora di Vaglio al quinto e, infine, un singolo di di Liberatre con sigillo di Dobboletta. La Serie A Gold di Baseball proseguirà domani, sabato 11 aprile.