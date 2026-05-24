Softball: domenica di fuoco per le due squadre di Bollate in Serie A1

Si chiude l’ultima giornata d’andata della Serie A1 2026 per quanto riguarda il softball, ma contemporaneamente si apre anche l’ultima del girone di ritorno. Il paradosso è questo, con Thunders Castellana e Lacomes New Bollate che si sfidano nella via regolare e, invece, Macerata e Quick Mill Bollate che prendono le mosse per quanto riguarda la fine della regular season in (ampio) anticipo.

Tra Thunders e New Bollate in gara-1 il discorso è presto fatto: 10-0 per Castellana con manifesta alla quinta e Chiara Biasi lanciatrice vincente. Le ospiti segnano 6 punti nel primo inning con tre basi su ball-punto, un singolo di Gregnanin e uno di Fabbiano. Poi, pian piano, ci sono Zumerle (singolo), un errore difensivo e un doppio da due punti di Gregnanin a chiudere rapidamente.

Va tutto diversamente in gara-2: subito fuoricampo di Kortokrax per l’1-0 Bollate, poi singolo di Gamba nel secondo inning e Curillova, nel quinto, segna su base rubata. Il 3-1 Castellana arriva con Simioni che accoglie un errore difensivo con la corsa a casa, ma nella parte bassa del sesto inning prima Colino segna sul’out di Perricelli, quindi arriva un lancio pazzo di Galvan Diaz che fa entrare due punti decisivi per la Lacomes, che vince 4-3.

Per la Quick Mill Bollate gara-1 vale l’11-3 in cinque inning. Arrivano due punti di Bollate nel primo inning, da doppio di Elisa Cecchetti e volata di sacrificio di Polini; Macerata risponde con tre (solo homer di Farley e doppio da due di Mengoli), ma la Quick Mill risponde pesantemente: tre punti nel secondo inning, quattro nel terzo, Bigatton protagonista con due volate di sacrificio e partita di fatto finita. In grande spolvero anche Modrego. Gara-2, invece, finisce 1-0 per Bollate dopo la gran sfida Simpson (vincente)-Carter sul monte: è necessario un unico fuoricampo di Modrego nell’ultima ripresa.