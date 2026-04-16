Sofia Raffaeli si rituffa in Coppa del Mondo, caccia a nuovi podi: sfida titanica con Varfolomeev e Nikolova

Sofia Raffaeli sarà tra le grandi protagoniste delle penultima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica, che andrà in scena a Baku nel weekend del 17-19 aprile. La capitale dell’Azerbaijan evoca bei ricordi alla fuoriclasse marchigiana, che dodici mesi fa conquistò il successo nel concorso generale individuale del massimo circuito internazionale itinerante e poi dettò legge anche alla European Cup. Il bronzo olimpico e mondiale sul giro completo tornerà in pedana dopo essere salita sul terzo gradino del podio in occasione della tappa d’apertura disputata a Sòfia poche settimane fa e ha tutte le carte in regola per puntare a un nuovo risultato di lusso.

Il ribattezzato Vulcano di Chiaravalle sarà chiamata a fronteggiare le sue rivali di riferimento, ovvero la tedesca Darja Varfolomeev (reduce dal sorprendente secondo posto di Tashkent in occasione del suo debutto stagionale) e la bulgara Stiliana Nikolova. Si tratta delle due atlete che l’hanno preceduta sul podio agli ultimi Mondiali e che spera di poter superare in questa occasione, dove bisognerà fare i conti con altri elementi di spicco come l’ucraina Taiisia Onofriichuk (trionfatrice a Sòfia), la bielorussa Alina Harnasko, la bulgara Eva Brezalieva, la tedesca Margarita Kolosov, l’ungherese Fanni Pgniczki.

La nostra Tara Dragas si presenterà come una outsider in grado di inserirsi nella lotta per le posizioni che contano. La friulana ha gareggiato al GP di Thiais durante il weekend di Pasqua e punta a brillare in occasione del suo esordio stagionale in Coppa del Mondo. Il format di gara è il consueto: venerdì la prima parte dell’all-around e sabato la seconda metà del concorso generale individuale (unica prova prevista anche ai Giochi), mentre domenica si disputeranno le finali di specialità (non inserite nel programma a cinque cerchi).