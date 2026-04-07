Sinner scopre gli avversari di doppio a Montecarlo: temibili specialisti all’orizzonte

Jannik Sinner ha esordito con una bella vittoria al Masters 1000 di Montecarlo, regolando il francese Ugo Humbert con uno schiacciante 6-3, 6-0, ma in realtà il numero 2 del mondo aveva già avuto modo di calcare la terra rossa del Principato, vincendo il match di doppio giocato la domenica di Pasqua. Un paio di giorni fa il fuoriclasse altoatesino, in coppia con il belga Zizou Bergs, aveva sconfitto il ceco Tomas Machac e il norvegese Casper Ruud con il punteggio di 6-4, 7-5.

Il binomio formato per l’occasione aveva così conquistato la qualificazione agli ottavi di finale e il nostro portacolori ha avuto modo di entrare nel ranking ATP di questa specialità, visto che non aveva vinto partite nelle 52 settimane precedenti (ne aveva giocata solo una). Jannik Sinner attendeva di scoprire l’identità dei prossimi avversari: all’orizzonte ci saranno il francese Manuel Guinard e l’argentino Guido Andreozzi, che oggi hanno sconfitto i fratelli greci Stefanos e Pavlos Tsitsipas con il riscontro di 6-2, 6-4.

Si tratta delle testa di serie numero 8 del tabellone, Guinard è numero 16 al mondo e Andreozzi è numero 18 del ranking ATP di specialità: si tratta di due talenti della disciplina, dunque si tratta di un ostacolo molto arduo per Sinner e Bergs. L’appuntamento è per giovedì 9 aprile (giorno in cui l’azzurro sarà impegnato anche agli ottavi di singolare), in palio la qualificazione ai quarti contro Granollers/Zeballos, numeri 1 del seeding.