Jannik Sinner perde una combinazione per tornare n. 1 del mondo. I nuovi scenari e l’ipotesi pari merito evitata

Jannik Sinner si è presentato al Masters 1000 di Montecarlo con la possibilità di tornare numero 1 del mondo e di riprendersi lo scettro ceduto a Carlos Alcaraz dopo le ATP Finals. Le combinazioni disponibili in favore del fuoriclasse altoatesino prima dell’inizio del torneo sulla terra rossa del Principato erano le seguenti: alza al cielo il trofeo; raggiunge la finale e Alcaraz perde in semifinale o prima; viene eliminato in semifinale e lo spagnolo viene sconfitto ai quarti o prima; esce di scena ai quarti e l’iberico viene battuto all’esordio.

Quest’ultima combinazione è saltata dopo le partite andate in scena nella giornata odierna: l’azzurro ha regolato il francese Ugo Humbert per 6-3, 6-0 e il suo rivale diretto ha risposto con un 6-1, 6-3 contro l’argentino Sebastian Baez. Tra l’altro questo scenario avrebbe portato i due contendenti ad essere a pari punti: se l’azzurro avesse perso ai quarti di finale e Alcaraz avesse incontrato la sconfitta al primo match, allora entrambi sarebbero stati a quota 13.600 punti.

In caso di parità di punteggio il regolamento ATP, Regola 9.03, Comma E, Subcomma 1: “Quando due giocatori hanno lo stesso numero totale di punti, la parità verrà risolta assegnando la posizione più elevata al giocatore con il maggior numero di punti conquistati negli Slam, nei Masters 1000 Mandatory (quindi escluso Montecarlo, n.d.r.) e nelle ATP Finals”. Servirebbe dunque fare questo calcolo per capire chi svetterebbe in testa alla graduatoria. E Sinner sarebbe stato davanti ad Alcaraz.

JANNIK SINNER NUMERO 1 DEL MONDO SE…