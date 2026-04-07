Posizione in risposta diversa? Sinner a Montecarlo “Semplificate le cose, ho provato poca terra”. E sugli smash…

Jannik Sinner è intervenuto in conferenza stampa dopo il debutto vincente al Masters 1000 di Montecarlo (6-3, 6-0 contro il francese Ugo Humbert) e ha risposto a una domanda riguardo alla sua posizione in risposta, che è parsa diversa rispetto a quella decentrata lo scorso anno al Roland Garros: “L’anno scorso ho sicuramente avuto più tempo per prepararmi alla terra battuta. Quindi, per il momento, abbiamo cercato di semplificare un po’ le cose. Questo non significa che manterrò questa posizione per tutta la stagione sulla terra battuta. Permette più transizione, più spostamento prima di colpire la risposta, ma per ora non ne abbiamo ancora discusso e cerchiamo di rimanere il più semplici possibile, visto il poco tempo a disposizione. Vedremo poi“.

Il campione in carica di Wimbledon ha replicato riguardo a un questo sugli smash: “Anche io facevo fatica quando ero più giovane, ne sbagliavo molti. Fa tutto parte del gioco, bisogna allenarsi anche per questo colpo, che dipende anche dalla visibilità. Per me è un po’ più facile fare lo smash quando ci sono le nuvole: riesco a valutare un po’ meglio la distanza tra la racchetta e la palla, ma credo che tutto dipenda dall’allenamento. Cerchiamo anche di allenarci su questi colpi, perché alla fine è un colpo più facile di un dritto o di un rovescio“.

L’azzurro è entrato in merito all’incontro odierno: “Per essere la prima partita sulla terra battuta, penso che sia stata una prestazione molto solida. Ci sono sicuramente alcuni aspetti da migliorare, ma allo stesso tempo Ugo è un giocatore molto diverso dagli altri: è mancino con un rovescio molto piatto, è un po’ diverso, ma penso che sia stato un buon inizio. Domani ho un giorno di riposo, il che è positivo: forse giocheremo in doppio. Sono contento di giocare almeno un’altra partita qui, e so anche che mentalmente, dopo questo torneo, avrò un po’ di tempo libero, il tempo di rilassarmi e poi di prepararmi per Madrid“.