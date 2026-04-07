Carlos Alcaraz: “Sinner torna più forte quando perde. Mi ha sorpreso: non si è riposato”

Carlos Alcaraz ha vinto al debutto nel Masters 1000 di Montecarlo, sconfiggendo l’argentino Sebastian Baez con il punteggio di 6-1, 6-3 e qualificandosi al secondo turno del torneo sulla terra rossa del Principato, di cui è campione in carica. Il numero 1 del mondo ha analizzato la propria prestazione durante la conferenza stampa: “È stato fantastico. Mi mancavano la terra battuta e la stagione sul rosso. Sono quindi davvero felice di poter giocare di nuovo su questa superficie. Ed è ancora meglio visto come sono andato. Penso semplicemente di aver giocato molto bene ed è stato un ottimo inizio di torneo”.

Inevitabile una domanda su Jannik Sinner e su come la rivalità tra i due padroni del tennis mondiale si svilupperà nei prossimi mesi: “Conosco Jannik e abbiamo visto tutti che quando perde delle partite torna sempre più forte e ancora migliore. Sono quasi sicuro che ripensi ai tornei che ha disputato sulla terra battuta l’anno scorso e sono quasi sicuro che quest’anno sarà migliore: devo semplicemente prepararmi. Lui si sente più a suo agio sul cemento e io mi sento più a mio agio sulla terra battuta, perché sono cresciuto su questa superficie. Direi che ha voglia di vincere su terra battuta in tutti i tornei, soprattutto quelli che non ha ancora vinto. Quindi vediamo come andrà, ma di sicuro, sia per lui che per me, la stagione sulla terra battuta che ci aspetta sarà molto interessante“.

Qualche giorno fa il numero 1 del mondo aveva dichiarato che non si aspettava la presenza di Sinner a Montecarlo e durante la conferenza stampa odierna si è insistito sul tema: “Penso a molte cose in anticipo e a volte cerchiamo di indovinare a quale torneo parteciperanno i giocatori. Ha ottenuto ottimi risultati a Indian Wells e a Miami, tra l’ultimo giorno a Miami: tra l’ultimo giorno a Miami e il primo giorno qui c’è solo una settimana: si arriva con il fuso orario, una superficie diversa, tutto è diverso, le palline sono diverse. Quindi è complicato quando non si ha molto tempo per prepararsi a un’altra superficie, a un altro stile di gioco, a un altro torneo, a un altro ambiente“.

Carlos Alcaraz ha proseguito sul tema: “Sta a lui decidere e se decide di venire qui, significa che si sente bene fisicamente, che si sente bene mentalmente e che non vede l’ora di giocare qui. Mi ha sorpreso, perché il mese scorso ha disputato molte partite su superficie dura e non ha avuto molto tempo per riposarsi e prepararsi per la terra battuta. Questo dimostra chiaramente che giocatore eccellente sia, perché si adatta molto bene in pochissimo tempo da una superficie all’altra“.