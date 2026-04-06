Sinner ritrova Ugo Humbert dopo 5 anni: precedenti datati e anche una sconfitta alla NextGen

Jannik Sinner comincerà ufficialmente nella giornata di martedì 7 aprile la sua stagione sulla terra battuta, affrontando Ugo Humbert ai sedicesimi di finale del Masters 1000 di Montecarlo 2026. L’azzurro parte ovviamente con tutti i favori del pronostico sulla scia del prestigioso Sunshine Double completato a marzo tra Indian Wells e Miami, ma dovrà comunque offrire una prestazione solida per non complicarsi la vita contro un avversario potenzialmente insidioso.

Il 27enne francese occupa la 34ma posizione del ranking mondiale e ha già giocato una partita nel torneo monegasco, sbarazzandosi del giovanissimo connazionale Moise Kouamè per 6-3 7-5 e prendendo maggiore confidenza con le condizioni di gioco del Country Club del Principato. Il coefficiente di difficoltà aumenterà però a dismisura per Humbert, chiamato a disputare il match della vita per regalarsi una minima chance di sognare il colpaccio.

Jannik e Ugo si ritroveranno a Montecarlo per disputare il terzo atto della loro rivalità, anche se i due unici precedenti sono datati e non particolarmente indicativi. Il primo scontro diretto era andato in scena nella fase a gironi delle Next Gen ATP Finals 2019 sul veloce indoor di Milano, con il transalpino (di tre anni più grande rispetto all’allora diciottenne Sinner) che ebbe la meglio al termine di una partita tirata.

La musica cambiò totalmente nel 2021 sulla terra rossa del Foro Italico, quando l’altoatesino (ai tempi ormai già abituato a frequentare il circuito maggiore) liquidò Humbert con un netto 6-2 6-4 al primo turno degli Internazionali d’Italia in quello che ad oggi è l’ultimo incontro giocato tra i due nell’ATP Tour.