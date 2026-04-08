Definito l’avversario di Sinner agli ottavi: fuori l’atteso Cerundolo, mina vagante dalla Cechia

Jannik Sinner affronterà il Thomas Machac agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo e scenderà in campo giovedì 9 aprile nel suo unico impegno di giornata dopo aver dato forfait in doppio. Il fuoriclasse altoatesino ha dovuto aspettare poco più di ventiquattro ore per conoscere l’identità del prossimo avversario sulla terra rossa del Principato, delineatasi al termine del confronto vinto dal tennista ceco contro l’argentino Francisco Cerundolo.

Il sudamericano, numero 19 del mondo e grande specialista su questa superficie, partiva con tutti i favori del pronostico, ma ha subito la grande verve del numero 53 del ranking ATP, capace di imporsi con il punteggio di 7-6(2), 6-3 in un’ora e cinquanta minuti di gioco. Il 25enne nativo di Beroun ha saputo emergere in un primo set caratterizzato da due break subiti a testa e ha saputo annullare tre set-point consecutivi nel dodicesimo gioco, avendo la meglio al tie-break in maniera nitida.

Nel secondo set, dopo una scambio di favori nei primi due turni di battuta, Machac ha strappato il servizio al rivale nel quarto game e si è involato verso il successo, annullando tre palle break tra il settimo e il nono gioco. Il ceco sta attraversando un eccellente momento di forma e può essere una mina vagante: il compito non sarà dei più semplici per Jannik Sinner, che ha vinto i tre precedenti, andati in scena sempre sul cemento outdoor e in cui non ha mai concesso set al rivale.

Il numero 2 del mondo prevalse nei due testa a testa del 2024: 6-4, 6-2 nei quarti di finale del Masters 1000 di Miami e 6-4, 7-5 nella semifinale del Masters 1000 di Shanghai. Poche settimane fa, invece, l’azzurro dettò legge nei sedicesimi di finale del torneo ATP 500 di Doha con il punteggio di 6-1, 6-4. In palio la qualificazione ai quarti di finale, da disputare contro chi avrà la meglio nello spicchio di tabellone che prevede Ruud-Moutet e Cilic-Auger-Aliassime.