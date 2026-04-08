Sinner/Bergs danno forfait nel tabellone di doppio a Montecarlo: singolare unica priorità

Questione di priorità. Ci si chiedeva quale sarebbe stata l’organizzazione per Jannik Sinner domani a Montecarlo, atteso dal duplice impegno tra singolare e doppio con il belga Zizou Bergs. Oggi giornata “off” per il pusterese, vittorioso all’esordio contro il francese Ugo Humbert in maniera brillante.

Si prefigurava quindi un giovedì intenso per l’azzurro che, dopo aver affrontato il vincente della sfida odierna tra il ceco Tomas Machac e l’argentino Francisco Cerundolo, avrebbe dovuto giocare contro la coppia formata dall’argentino Guido Andreozzi e dal francese Manuel Guinard.

Sinner non aveva escluso di competere anche in doppio, ma probabilmente le cose sono cambiate anche in considerazione degli impegni del suo partner. Bergs, infatti, si è imposto quest’oggi contro il forte russo Andrey Rublev e anch’egli ha staccato il biglietto per gli ottavi di finale del Masters1000 monegasco in singolare, dove affronterà il vincente di Zverev-Garin.

E’ ragionevole pensare, quindi, che si sia arrivati alla decisione di cancellarsi dal tabellone di doppio proprio per questo. Le esigenze legate al singolare sono prioritarie rispetto a una specialità che si pratica, in questo caso, per trovare feeling con superficie e campo. Di conseguenza, Andreozzi e Guinard possono sfruttare il “walkover” e proseguire nell’avventura.