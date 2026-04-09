Sinner pensa positivo: “Ero stanco, ho fatto fatica. Importante recuperare”

Jannik Sinner stringe i denti, supera le difficoltà e si prende ancora una volta i quarti di finale al Masters 1000 di Montecarlo, centrando il traguardo per la quarta volta in carriera. Il numero 2 del mondo ha la meglio sul ceco Tomas Machac (n.53 ATP) con il punteggio di 6-1, 6-7, 6-3 al termine di una sfida combattuta e tutt’altro che lineare, durata poco più di due ore.

Venerdì lo attende un confronto di alto livello contro il canadese Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero 6, in un incrocio che sorride fin qui all’azzurro, avanti 4-2 nei precedenti. Ma, come dimostrato oggi, nulla può essere dato per scontato.

La partita si è sviluppata in tre atti ben distinti. Nel primo, Sinner ha imposto subito il proprio ritmo, dominando in lungo e in largo e chiudendo il set in meno di trenta minuti. Poi, però, il calo: evidente, soprattutto dal punto di vista fisico. Sotto di due break nel secondo parziale, l’altoatesino ha comunque trovato la forza di reagire, risalendo fino al tie-break, dove però ha ceduto nettamente, interrompendo anche la sua impressionante serie di 37 set consecutivi vinti nei tornei “1000”.

Nel terzo set, dopo aver assunto un integratore, Sinner è tornato ai suoi standard abituali, riprendendo il controllo degli scambi e chiudendo l’incontro con autorità. Un successo che vale non solo i quarti, ma anche la conferma della sua continuità ad altissimo livello: c’è la striscia di 19 vittorie nei Masters 1000.

A fine match, l’analisi dell’azzurro è lucida e onesta: “Posso essere contento, ero stanco e ho fatto fatica. Ora cercherò di recuperare per domani. La cosa importante oggi era vincere, tutto può cambiare domani quando magari giocherò ancora un grande tennis. La considero una giornata positiva. Prima del match mi sentivo bene, poi ho fatto un po’ fatica a trovare la giusta energia nel secondo set. Può succedere, ho cercato di portarla a casa. Oggi ho trovato le soluzioni per vincere. Domani sarà un’altra bella partita, Auger-Aliassime gioca bene. Vediamo di recuperare, quello è l’importante“.