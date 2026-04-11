Sinner guarda alla finale: “Alcaraz? Non vedo l’ora…Gioco per queste partite”

Jannik Sinner giocherà per la prima volta la finale a Montecarlo: battuto in semifinale il n.3 del mondo Alexander Zverev con i parziali di 6-1, 6-4 in un’ora e 20′. Quarta finale 1000 consecutiva, dove incrocerà uno tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e Valentin Vacherot. Partita quasi perfetta per Jannik, che ha concesso appena 7 punti al rivale nei propri turni di battuta. Sinner è il 10° italiano a giocare finale nel Principato, l’ultimo a riuscirci (vincendo) è stato Fabio Fognini nel 2019.

Jannik Sinner ha commentato così la sua prestazione: “Sono davvero felice di come sono andate le cose: siamo arrivati qui con l’obiettivo di capire a che punto fossimo e ho avuto sensazioni positive fin dai primi scambi. Il break iniziale mi ha dato fiducia e ha cambiato l’inerzia della partita. In vista della finale, Valentin Vacherot sta giocando un torneo incredibile, ma Carlos Alcaraz resta il principale favorito. Giocare una finale è ciò per cui lavoriamo ogni giorno: non avrei nulla da perdere e darò tutto, poi penserò a recuperare energie dopo questo ultimo sforzo. Mi ha soddisfatto molto la solidità da fondo campo e sono contento di essermi costruito un’altra occasione importante”.

Sull’andamento della semifinale contro Alexander Zverev ha aggiunto: “Il fatto che lui non sia riuscito a mettere tante prime in campo mi ha aiutato a giocare con più tranquillità. Sapevo che avrei avuto delle opportunità e sono riuscito a sfruttarle“. Infine, uno sguardo alla crescita sulla terra battuta e al possibile confronto con Alcaraz: “Sto cercando di migliorare passo dopo passo e credo di aver espresso un livello molto alto già in questo inizio sulla terra. Vedremo come andrà la finale: se dovessi affrontare Carlos, sarebbe comunque un test molto utile per capire a che punto sono in vista del Roland Garros, indipendentemente dal risultato“.