Sinner e Alcaraz separati da 50 punti nella Race! Lo scontro diretto consentirà un allungo ad entrambi

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner sono separati da appena cinquanta lunghezze nella ATP Race, la graduatoria che prende in considerazione esclusivamente i risultati conseguiti durante la stagione tennistica in corso. Lo spagnolo si trova al comando con 3.600 punti, tallonato dall’italiano a quota 3.550: questo il quadro della situazione alla vigilia della finale del Masters 1000 di Montecarlo, dove i due grandi rivali si troveranno uno di fronte all’altro (appuntamento alle ore 15.00 di domenica 12 aprile).

L’atto conclusivo sulla terra rossa del Principato avrà un peso specifico non indifferente in questo contesto, perché chi riuscirà ad alzare al cielo il trofeo potrà operare un allungo rilevante al comando della ATP Race: Alcaraz volerebbe a 3.950 e potrebbe fare affidamento su 400 punti di vantaggio, Sinner si isserebbe a 3.900 e il suo margine sarebbe di 300 lunghezze. Alle spalle dei due dominatori della scena internazionale si è creato il vuoto: il tedesco Alexander Zverev è fermo a 2.090, il russo Daniil Medvedev si trova a 1.710, il serbo Novak Djokovic staziona a 1.400.

Il ruolino di Sinner nel 2026 è il seguente: 800 punti per la semifinale agli Australian Open (perse contro Djokovic al quinto set), 100 per i quarti al torneo ATP 500 di Doha (sconfitto dal ceco Jakub Mensik), 1.000 per il trionfo al Masters 1000 di Indian Wells, 1.000 per l’affermazione al Masters 1000 di Miami, 650 per la finale al Masters 1000 di Montecarlo (diventerebbero 1.000 in caso di successo).

Alcaraz ha risposto in questo modo durante l’annata agonistica in corso: 2.000 per il trionfo agli Australian Open, 500 per il sigillo a Doha, 400 per la semifinale a Indian Wells (perse contro Medvedev), 50 per i sedicesimi di finale a Miami (ko contro lo statunitense Sebastian Korda), 650 per la finale a Montecarlo (ovviamente diventerebbero 1.000 in caso di difesa del titolo nel Principato).

ATP RACE ALL’11 APRILE

1. Carlos Alcaraz (Spagna) 3.600 (3.950 in caso di vittoria a Montecarlo)

2. Jannik Sinner (Italia) 3.550 (3.900 in caso di vittoria a Montecarlo, diventerebbe primo)

3. Alexander Zverev (Germania) 2.090

4. Daniil Medvedev (Russia) 1.710

5. Novak Djokovic (Serbia) 1.400

6. Alex de Minaur (Australia) 1.245

7. Felix Auger-Aliassime (Canada) 1.165

8. Ben Shelton (USA) 1.060

9. Tommy Paul (USA) 1.015

10. Jiri Lehecka (Cechia) 995