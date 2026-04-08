Ambesi: “Scelta giusta degli organizzatori su Sinner e Alcaraz. Darderi in campo senza un’idea”

L’esordio vincente di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz nella stagione sulla terra rossa contro Ugo Humbert e Sebastian Baez in occasione del Masters 1000 di Montecarlo 2026 è stato il tema principale dell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Massimiliano Ambesi e Guido Monaco.

“Voglio applaudire gli organizzatori di Montecarlo, perché il tennis ruota attorno a Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Quindi, per consentire che entrambi possano avere condizioni paritarie, hanno debuttato praticamente in simultanea. Mercoledì riposeranno e torneranno in campo giovedì. Credo che sia giusto così, per evitare che magari uno dei due si sorbisca la maratona di tutte le partite una dopo l’altra. Quando le cose vengono fatte in maniera corretta bisogna rendere atto a chi ha preso le giuste decisioni. Il debutto di entrambi è stato comunque senza intoppi, al netto di Alcaraz che ha avuto un piccolo calo nel secondo set quando l’argentino (Baez, ndr) gli ha strappato il servizio“, dice Ambesi.

“Per me le cose erano due, o tutti e due martedì o tutti e due mercoledì. Ma non uno martedì ed uno mercoledì, perché le cinque partite in cinque giorni mi sembrano troppo. Si è deciso tutti e due martedì, e va bene così. Uno non perde un set in un Masters 1000 da tempo immemore, l’altro comunque dei quattro tornei che ha fatto ne ha vinti due, quindi di cosa stiamo parlando? Per me è giusto così, non si discute. Il tennis oggi ruota attorno ad Alcaraz e Sinner. Fine. Ed è giusto che l’organizzatore del torneo cerchi di garantire le condizioni più paritarie per entrambi“, aggiunge il giornalista di Eurosport.

Sulle prestazioni al debutto di Cobolli e Darderi: “Cobolli lo pesiamo eventualmente agli ottavi contro De Minaur, è un’opportunità. De Minaur che arriva da una partita dura con Norrie. Darderi è entrato in campo senza un piano di gioco, senza un’idea di niente. Poi due giochi gli vanno male, si incazza e sparisce dalla partita. Poi rientra magicamente, si incazza ed esce di nuovo dalla partita. Io penso che ci sia bisogno di una figura di equilibrio che gli dia una mano nel suo angolo“.

Sul primo impegno monegasco di Alcaraz: “Io non ho visto niente di strano, onestamente. Ho visto Baez che è entrato in campo già sconfitto, ed infatti non tirava una palla di là. Poi come al solito inizio secondo set Alcaraz parte forte, comincia a giocherellare e fa rientrare in partita Baez che recupera il break e se la gioca. Poi nel momento di inserire le marce alte Alcaraz le inserisce, chiude e si va a casa. Se dovessi dare un voto ad Alcaraz è SV, senza voto“.

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