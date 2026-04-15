Un nuovo Simone Cerasuolo: “Dopo l’oro di Singapore convinzione ed energie mentali triplicate”

Il potere della consapevolezza. Simone Cerasuolo è entrato in una nuova dimensione grazie a quell’oro nei 50 rana maschili nei Mondiali di Singapore dell’anno scorso. La testa fa tanto nell’approccio alla gara e quando si compete con fiducia tutto è molto più facile.

E così, il romagnolo ha dimostrato nel secondo giorno degli Assoluti Primaverili di Riccione di non essere solo uno specialista dell’unica vasca della rana, ma di potersi disimpegnare piuttosto bene anche nella doppia distanza. La base di velocità aiuta e il resto è il grande lavoro fatto col plus dato dal potercela fare.

In questo modo si giustifica un muro abbattuto, ovvero quello dei 59″. Cerasuolo si è preso il titolo e la qualificazione per gli Europei di Parigi col tempo di 58″82, con un passaggio sostenuto ai 50 metri e una seconda vasca altrettanto convincente da 31″66.

L’atleta allenato da Cesare Casella, quindi, ha ottenuto un crono da podio iridato e secondo nel ranking mondiale stagionale, davanti anche al grandissimo Adam Peaty e mettendo in soffitta il personale di 59″54: “Volevo fortemente il titolo, il tempo e vivere questa gioia. Mi sveglio tutte le mattine contento, perché amo questo sport che mi sta dando tantissimo. Dopo l’oro di Singapore la mia convinzione e le mie energie mentali sono triplicate. Ringrazio per il costante supporto la mia famiglia e il mio allenatore“, le sue parole (fonte: FIN).