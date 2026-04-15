Simone Cerasuolo sfonda una barriera spartiacque nei 100 rana: tempo da sogno agli Assoluti!

Simone Cerasuolo in una nuova dimensione. Il classe 2003 dell’Imolanuoto si è esaltato nella finale dei 100 rana agli Assoluti primaverili di Riccione. Nella vasca lunga di casa, ci si interrogava sulla sua capacità di affiancare alle eccellenti prestazioni nei 50 metri anche un salto di qualità nella distanza doppia.

In una gara priva di Nicolò Martinenghi e Ludovico Viberti, il 23enne azzurro ha risposto presente con una prova di alto profilo. Già al passaggio dei primi 50 metri si è evidenziata una notevole potenza, certificata dal 27″16. A sorprendere è stata soprattutto la vasca di ritorno, nuotata a un ritmo sensibilmente superiore rispetto a quello degli altri finalisti.

Il risultato è stato un primato personale nettamente migliorato e, per la prima volta, un crono sotto i 59 secondi (58″82). Un tempo che, nell’ultima finale dei Mondiali di Singapore, gli sarebbe valso la medaglia di bronzo, oltre a rappresentare la seconda prestazione mondiale stagionale, davanti anche a “Sua Maestà” Adam Peaty.

Un riscontro che proietta Cerasuolo verso gli Europei di Parigi con ambizioni importanti, anche in ottica di una possibile doppietta tra 50 e 100 rana. Al momento, sarà l’unico interprete azzurro della specialità, alla luce del tempo limite fissato a 59″6 e delle prestazioni di Federico Poggio (59″92) e Gabriele Mancini (59″98).