Scherma, un altro bronzo per l’Italia. I fiorettisti salgono sul podio ai Mondiali giovani e cadetti

Si aggiunge un’altra medaglia di bronzo (la quarta) nel bottino dell’Italia ai Mondiali giovani e cadetti in corso di svolgimento a Rio de Janeiro. Sul gradino più basso del podio ci salgono i fiorettisti della categoria giovani (Under 20), con il quartetto composto da Mattia Conticini, Mattia De Cristofaro, Emanuele Iaquinta ed Elia Pasin che ha terminato al terzo posto.

Per De Cristofaro e Iaquinta è la seconda medaglia di questa rassegna iridata dopo i due bronzi conquistati nella prova individuale. L’Italia ha battuto nella finale per il terzo posto la Gran Bretagna con il punteggio di 45-35. In precedenza gli azzurrini erano stati sconfitti in semifinale dalla Francia per 45-40. I transalpini hanno poi perso la finale per la medaglia d’oro contro gli USA per 45-31

Il cammino dei fiorettisti era cominciato ai sedicesimi con la comoda vittoria contro l’Ecuador per 45-21. Successivamente era arrivato il successo contro l’Ucraina per 45-32. La strada verso il podio si è poi aperta con la vittoria nei quarti di finale in una sfida molto tirata contro il Giappone per 45-41.

Giornata amara, invece, per le fiorettiste. Il quartetto composto da Greta Collini, Ludovica Franzoni, Letizia Gabola ed Alessandra Tavola è stato eliminato negli ottavi di finale dal Giappone, perdendo per 39-29. Le azzurrine sono dovute passare dagli assalti per i piazzamenti dal nono al sedicesimo posto, perdendo con il Canada per 45-44 e poi battendo Gran Bretagna (45-33) e Corea del Sud (45-35), terminando così in tredicesima posizione.

La vittoria è andata alla Cina che in finale ha superato per 45-33 la davvero sorprendente Moldavia, che ha conquistato un argento storico. Sul gradino più basso del podio, invece, ci sono saliti gli Stati Uniti d’America, che hanno battuto nella finalina per il terzo posto il Giappone per 42-26.