Scherma, nessuna medaglia per l’Italia dal fioretto Under 17. Fattori si ferma ai quarti

Si chiude senza medaglie per l’Italia la quinta giornata dei Mondiali Giovani e Cadetti in corso di svolgimento a Rio de Janeiro. In pedana toccava alla fiorettiste e fiorettisti nella categoria Cadetti (Under 17) e il miglior risultato è stato raggiunto da Maria Elisa Fattori. L’azzurrina si è fermata ad un passo dal podio, perdendo nei quarti di finale contro la polacca Danuta Tym con il punteggio di 15-13.

Si sono fermate in anticipo invece le altre due italiane. Nei sedicesimi a Martina Molteni è stata fatale l’ultima stoccata contro l’americana Ella Calise, che si è imposta per 15-14. Fuori, invece, al primo turno Gloria Pasqualino, battuta per 15-10 dalla rumena Alexandra Adoch.

Dopo il titolo nella categoria Giovani, l’americana Liu Jaelyn si ripete anche tra i cadetti, diventando ovviamente la protagonista indiscussa di questi Mondiali. La statunitense ha superato in finale la cinese Zhang Yixin, mentre sul gradino più basso del podio ci sono salite la polacca Tym e l’americana Calise.

Giornata da dimenticare anche per i giovani fiorettisti azzurri. Infatti nessuno è andato oltre i sedicesimi di finale, turno nel quale è stato eliminato Giovanni Pierucci, battuto 15-6 dal canadese Boris Budovskyi. Ai trentaduesimi si è fermato subito il cammino di Giuseppe Di Martino, battuto dal rappresentante di Hong Kong, Ho Shing Him Harris, per 15-5; mentre fuori al primo assalto Luca Guidi (15-12 con il tedesco Maracz).

Hong Kong si conferma d’oro in campo maschile anche tra gli Under 17, dopo che ieri aveva già vinto il titolo Under 20. Questa volta a salire sul gradino più alto del podio è stato proprio Ho Shing Him Harris, che ha battuto in finale il sudcoreano Choi Jian per 15-10. Bronzo per il giapponese Masashi Maeda e l’americano Wang Ziyu.