Sandro Campagna: “Bella partita considerando il periodo della stagione, non ci siamo mai disuniti”

Inizia con una vittoria il percorso del Settebello nella Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile. Ad Alessandropoli, in Grecia, l’Italia ha infatti battuto per 12-10 la Spagna nella prima giornata dedicata al Gruppo B. Prestazione solida e determinata quella degli azzurri che hanno tenuto botta agli iberici prima dell’allungo decisivo nel finale.

La partita, equilibrata fino a metà del quarto periodo, è stata decisa da Di Somma e Carnesecchi, abili a piazzare le reti decisive prima del punto esclamativo sulla vittoria firmato da Guerrato. Il Settebello tornerà in acqua martedì alle 18.45 contro gli Stati Uniti d’America per la seconda partita del girone.

Come riportato dalla FIN, il commissario tecnico Alessandro Campagna ha così commentato la prestazione degli azzurri: “E’ stata una bella partita considerando il periodo della stagione. Una battaglia fisica e tecnica fino all’ultimo e senza esclusione di colpi. Loro hanno avuto l’opportunità di pareggiare all’ultimo: noi siamo stati bravi a difendere e a contrattaccare fino al 12-10. Devo fare i complimenti ai giocatori per la disciplina che hanno avuto e per la compattezza. Non ci siamo mai disuniti anche quando loro ripartivano in velocità. C’è qualcosa da rivedere ma non si può avere tutto subito. Contro gli Stati Uniti sarà una partita diversa”.