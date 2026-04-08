Division I World Cup: l’Italia chiude la prima fase con la Croazia. Agli azzurri manca un punto per la Final Eight

Ritrovare quel podio conquistato per l’ultima volta a Parigi 2024 e recuperare quella dimensione che deve risultare una naturale identità per una delle potenze della pallanuoto internazionale. Nell’incontro valevole per la terza ed ultima giornata del girone B della Division I di World Cup l’Italia affronta ad Alessandropoli, fischio d’inizio previsto domani alle 14:30, la Croazia, nazionale vogliosa di tornare al top del panorama internazionale.

La brillante vittoria ottenuta nel match di ieri sera contro la formazione statunitense mette il Settebello in pole position per la conquista del pass per la Final Eight di Sydney. Alla formazione azzurra basta infatti conquistare un punto per avere la certezza della qualificazione alla seconda fase tra le prime quattro e il biglietto per l’Australia già staccato. Ottima la prova al debutto del salernitano Eduardo Campopiano, miglior marcatore dei suoi con una tripletta insieme ad un Filippo Ferrero sempre più convincente.

La squadra, in un tipo di partita certamente diversa da quella del debutto, ha saputo trovare fin da subito la via del gol con grande continuità e ha confermato l’ottima interpretazione della fase difensiva. Un avversario solido come la formazione croata può rappresentare il giusto test da affrontare prima dell’inizio della seconda fase della competizione.

Rendimento fin qui altalenante quello registrato dai croati. Bijac e compagni hanno travolto 16-7 gli Stati Uniti all’esordio prima di cedere 14-10 nella sfida con la Spagna. Con gli iberici i barakuda non sono riusciti a limitare il trio Munarriz-Granados-Sanahuja, autori di dieci dei quattordici gol della truppa di David Martin, e hanno pagato dazio nel tiro dalla distanza.

Rispetto alla rassegna continentale di Belgrado, competizione conclusa al sesto posto, Ivica Tucak ha accelerato il processo di rinnovamento generazionale e ha ringiovanito il roster con gli ingressi in squadra di Toncinic, Akrap, Jerkovic, Pavlic, Brubnjak e Curkovic.