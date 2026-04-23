Salvatore Maresca: “Dopo l’infortunio potrò fare solo gli anelli. Lavoro a testa bassa per un lieto fine”

Salvatore Maresca è stato l’ospite dell’ultima puntata di Ginnasticomania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il ginnasta nativo di Castellammare di Stabia, reduce da un lunghissimo stop per colpa di un pesante infortunio al ginocchio, sta provando a rimettersi in carreggiata dopo tanti mesi ai box.

“Sono stato fermo un anno e otto mesi – spiega il classe 1993 – per cui il rientro in gara non è stato facile. Avevo tanta adrenalina come se fossi alle prime esperienze. Risentire queste sensazioni è stato speciale, fortunatamente tutto è andato bene dato che sono in preparazione della tappa della World Cup di Baku della prossima settimana. Subito dopo un’altra tappa di Serie A a Biella. Sono carico e non vedo l’ora di tornare in gara”.

Dopo una pausa così lunga, il fisico impiegherà tempo per tornare al proprio massimo. Maresca descrive il suo momento attuale: “Potrei stare leggermente meglio, purtroppo non posso fare i miracoli e devo stringere i denti. L’importante è che tutto vada come deve andare. Le storie hanno sempre un lieto fine e ognuno di noi deve lottare al massimo”.

Un infortunio che ha costretto il nostro portacolori a ridurre il proprio impegno: “Purtroppo a causa dell’infortunio posso fare solo gli anelli e cerco di dare il tutto per tutto in una sola categoria. Ogni gara è gara ed è giusto che mi goda il momento”.

Un messaggio dopo un momento così complicato: “La cosa più importante è credere sempre nei propri sogni. Non bisogna mai fermarsi o abbattersi. Qualsiasi muro può essere infranto. Bisogna sempre affrontare tutto a testa bassa e non mollare mai”.

Negli scorsi mesi abbiamo assistito alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Lo sport che più ha colpito Maresa è uno dei più particolari: “Il curling. Penso che sia quello meno usurante per le articolazioni e – sorride – nel mio caso sarebbe quello che potrei fare visti i miei acciacchi”.

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