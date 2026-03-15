Rugby Seven Maschile: a New York vincono i Blitzbokke

Si è conclusa la tappa di New York del Svns, cioè il torneo mondiale di rugby a sette e in campo maschile, ancora una volta, a giocarsi il titolo sono state Fiji e Sudafrica. Le due formazioni si presentavano alla tappa americana appaiati in vetta alla classifica e alla fine é il Sudafrica a vincere.

Nella fase a gironi grande curiosità per la pool A, dove erano racchiuse quattro delle prime cinque forze del torneo. E ad avere la meglio è stata l’Australia, che ha chiuso con tre vittorie su tre e ha preceduto il Sudafrica. Manca, dunque, l’appuntamento con le semifinali la Nuova Zelanda, che chiude terza davanti alla Francia. Nella pool B, invece, ottimo risultato per l’Argentina, che chiude prima e precede i leader della classifica, le Fiji. Fuori dalle semifinali, dunque, Spagna e Gran Bretagna.

Le semifinali, però, regalano emozioni e ribaltano quanto visto nella prima giornata del torneo. L’Australia, infatti, cede alle Fiji per 28-7, in un match rimasto in equilibrio per un tempo, ma poi le mete di Viwa Naduvalo e Kavekini Tanivanuakula hanno lanciato i pacifici. Vince anche il Sudafrica, che ha la meglio dell’Argentina per 14-5, con le mete di Sebastiaan Jobb e Selvyn Davids nel primo tempo che bastano ai Blitzbokke per chiudere il discorso.

La finale, dunque, ha visto di fronte Fiji e Sudafrica, cioè le due squadre appaiate in vetta alla classifica prima della tappa americana. Il primo tempo si chiude sul 5-0 per il Sudafrica, con la meta di Cupido, con i Blitzbokke che raddoppiano a inizio ripresa con Leyds. Si riavvicinano le Fiji con la marcatura di Veilawa, ma non basta e il Sudafrica si impone 10-7.