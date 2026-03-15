Rugby Seven Femminile: a New York vince la Nuova Zelanda

Si è conclusa la tappa di New York del Svns, cioè il torneo mondiale di rugby a sette e in campo femminile, ancora una volta, il dominio ha portato i nomi di Nuova Zelanda e Australia. Le due formazioni hanno raggiunto l’ennesima finale della stagione e alla fine in rimonta vince la Nuova Zelanda.

Come ormai prassi quando si parla di Svns, la fase a gironi non regala sorprese al vertice, con Nuova Zelanda e Australia che chiudono per l’ennesima volta a punteggio pieno la rispettiva pool. Nel gruppo A dietro alle neozelandesi strappano il biglietto per le semifinali le Fiji, che precedono Francia e Gran Bretagna, mentre nel gruppo B dietro all’Australia c’è gloria per gli Stati Uniti, che beffano Giappone e Canada.

Non cambiano le cose in semifinale, dove il dominio delle due regine del torneo prosegue. Per la Nuova Zelanda, infatti, arriva una vittoria per 26-14 contro gli USA, con le mete di Risi Pouri-Lane e Katelyn Vahaakolo a chiudere il discorso nella ripresa. Successo anche per l’Australia che si impone 22-14 contro le Fiji, con le tre mete del primo tempo a scavare il solco decisivo.

Ancora una volta, dunque, a giocarsi il titolo sono state Nuova Zelanda e Australia, finaliste di tutte le tappe del Svns. Ed è una finale folle, con l’Australia che parte forte, vola filo al 21-5, ma poi sale in cattedra la Nuova Zelanda, che con le mete di Teneti a Saili e Vahaakolo ribaltano tutto e allo scadere si impongono 22-21.