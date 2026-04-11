Rugby
Rugby femminile, Inghilterra e Scozia vittoriose nella prima giornata del Sei Nazioni
Si completa la prima giornata del Sei Nazioni 2026 di rugby femminile: oltre alla vittoria della Francia a Grenoble contro l’Italia con il punteggio di 40-7, si registrano anche i successi dell’Inghilterra, in casa contro l’Irlanda, e della Scozia, corsara in Galles.
L’Inghilterra regola l’Irlanda con un perentorio 33-12, incamerando anche il punto di bonus offensivo. Partita chiusa già nel primo tempo, con le padrone di casa che vanno al riposo sul 21-0, poi nella ripresa arriva anche la quarta meta che vale il bonus e l’Inghilterra poi amministra, con il gap che non si dilata ulteriormente.
La Scozia passa in Galles imponendosi in trasferta per 19-24, con le padrone di casa che devono accontentarsi del bonus difensivo. Nella prima frazione le gallesi chiudono in vantaggio per 12-10, poi nella ripresa le ospiti ribaltano lo score e conquistano il successo, pur senza bonus offensivo (3 mete per parte).
SEI NAZIONI RUGBY FEMMINILE 2026
Risultati 1a giornata
Francia-Italia 40-7
Inghilterra-Irlanda 33-12
Galles-Scozia 19-24
Classifica dopo la 1a giornata
1 Francia 5
2 Inghilterra 5
3 Scozia 4
4 Galles 1
5 Irlanda 0
6 Italia 0